Per perdere peso in maniera salutare e strutturale, ovverosia evitando poi il classico effetto yo-yo, ecco come creare uno schema per la dieta settimanale dimagrante. Perché anche per seguire un regime alimentare ipocalorico c’è bisogno di disciplina e soprattutto di organizzazione.

Fermo restando che la migliore dieta dimagrante è sempre quella consigliata e raccomandata da un nutrizionista, in realtà ci sono delle regole di base che sono facili da seguire con motivazione e forza di volontà.

Ecco come creare uno schema per la dieta settimanale dimagrante

La prima regola aurea per una dieta dimagrante sta nella varietà dei cibi. E quindi, per esempio, è sbagliato fare tutti i giorni colazione con il latte. Importante, infatti, è variare con altri tipici alimenti mattutini, come lo yogurt. E magari, una volta a settimana, gustare a colazione anche una bella fetta di torta. Perché per perdere peso, dal cibo, dosando le quantità, è importantissimo ottenere anche gratificazione.

Detto questo, nello schema per la dieta settimanale è importante che giornalmente siano sempre presenti frutta e verdura. Per gli adulti, come raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il consumo giornaliero complessivo deve essere pari a 400 grammi distribuiti in cinque porzioni.

Partendo dalla base giornaliera di frutta e verdura, di conseguenza, sarà più facile definire e completare lo schema settimanale per la dieta. Per esempio, sempre su base settimanale, una porzione di carne rossa, due porzioni di carne bianca. E anche due porzioni di pesce. Preferendo magari quello azzurro.

Oltre a seguire le raccomandazioni dell’OMS, basandosi sui principi della dieta mediterranea, inoltre, nello schema settimanale della dieta ipocalorica non devono mai mancare i legumi. A fronte di un apporto di carboidrati, attraverso il consumo di pasta, che deve essere limitato e bilanciato oltre che da alternare al riso.

Attenzione sempre, infine, anche ai condimenti che devono essere calibrati e pure sani e genuini. E si pensi all’olio extravergine di oliva.