Desiderate riutilizzare i vostri rifiuti biodegradabili? Allora ecco a voi come creare una fossa compostabile nel vostro giardino per un riciclo green e ecosostenibile!

I rifiuti biodegradabili, comunemente chiamati “umido”, rappresentano circa un terzo della spazzatura prodotta da ogni famiglia. Questo spreco può essere sensibilmente ridotto se avete un giardino! Come? Con una fossa per il compost. Oltre a essere più sostenibile per il pianeta, dato che taglia i costi di smaltimento dei rifiuti, rende anche il vostro spazio verde più rigoglioso.

Vi interessa? Allora ecco a voi come creare una fossa compostabile nel vostro giardino per un riciclo green e ecosostenibile!

Come creare una fossa compostabile nel vostro giardino

Il primo passo è sicuramente raccogliere tutte le bucce vegetali e i resti animali che buttate via su base giornaliera.

È molto importante sminuzzarli accuratamente in modo da accelerare il processo di decomposizione. In questo caso, infatti, il processo è molto più lento perché avviene sottoterra, privando i resti del contatto con l’ossigeno.

Portando in giardino il tutto, con una pala è necessario scavare una buca profonda almeno trenta centimetri.

Volete utilizzarla una o più volte?

Per quanto riguarda, invece, la larghezza, dovete tenere in conto di un fattore. Chiedetevi, cioè, se volete utilizzare la fossa una o più volte.

Se si tratta di una procedura una tantum, allora potete scavare una fossa che possa contenere solamente i rifiuti che avete accumulato finora. In caso contrario dovrete farla necessariamente più grossa.

Se decidete di riutilizzarla, riempite solo i primi dieci centimetri e coprite il tutto con un’asse di legno, in modo da poterla spostare a seconda della necessità.

Se, invece, volete usarla solamente una volta, riempitela di più e poi ricopritela di terra. Nel giro di un anno, se costantemente innaffiata, renderà il vostro terreno molto più fertile.

