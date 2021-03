La fast fashion, la moda delle grandi catene di moda prêt-à-porter, è uno dei fenomeni più inquinanti e meno sostenibili al mondo. Insieme agli allevamenti intesivi è la principale causa delle emissioni di Co2 in tutto il pianeta. Da vent’anni a questa parte il modo di fare shopping è cambiato: la qualità è peggiorata, ci si stufa molto più in fretta, i nostri gusti si allineano con i trend dell’ultimo momento e si diventa vittime del consumismo sfrenato senza neanche accorgersene.

In realtà i propri armadi sono pieni di vestiti, scoppiano di abbigliamento, magliette, cinture, gonne, scarpe, berretti, borse. Ma ci appaiono come sempre vuoti e prende lo sconforto perché non ci sentiamo a nostro agio con i vestiti che solo due mesi prima erano al centro dei nostri desideri di shopping.

Che fare quindi? Acquistare in maniera consapevole. Meglio spendere di più ma comprare capi utili, versatili e facilmente abbinabili con il resto del proprio armadio. Forse non si ha bisogno di nuovi vestiti, ma di vedersi meglio. Quindi meglio prendersi cura con una sessione di yoga, una maschera per il viso, un’alimentazione più pulita o un bel bagno caldo. E poi come ultima cosa ma non meno importante: riciclare i propri vestiti e accessori e conferire loro una nuova vita.

Ecco come creare una borsa versatile e alla moda da una vecchia gonna

Scegliere una gonna, meglio se foderata o di jeans: la borsa sarà più resistente. Tagliare a partire dall’orlo, una striscia di circa 5-7 centimetri, che servirà come tracolla. Cucire la tracolla ai lati della gonna. Con la macchina da cucire creare un’imbastitura sul manico, in modo tale che non si sfilacci. Dove si è tagliato la striscia per il manico si deve richiudere: rigirare quindi la borsa e cucirla, aiutandosi con la macchina da cucire. Girare nuovamente la gonna, che a questo punto sarà una borsa capiente e spaziosa!

La borsa è completata e non resta che aggiungere perline, spille e fettucce colorate per impreziosirla.

Ecco come creare una borsa versatile e alla moda da una vecchia gonna, l’armadio può riservare mille sorprese!