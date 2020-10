La stagione fredda è alle porte. È tempo di funghi, caldarroste (ecco un trucco per farle in padella), zucche e minestre.

Ma soprattutto è tempo di riscoprire i piaceri di stare a tavola con i nostri cari. Non c’è niente di meglio che una cena al calduccio e in compagnia quando i primi freddi dell’inverno bussano alla porta.

Se abbiamo deciso di ospitare qualcuno a cena, non basterà che le pietanze siano appetitose e salutari: anche la tavola deve essere perfetta.

E per essere in armonia con la stagione, possiamo creare un centrotavola fatto in casa che ci permetterà di evocare l’atmosfera giusta.

Ecco come creare un semplice centrotavola invernale con strumenti che tutti noi possiamo reperire facilmente.

Occorrente

a) Un rettangolo di cartone di circa 15×20 cm

b) Rametti di pino o abete

c) Pigne secche

d) Grappolo di bacche di ginepro o pepe

e) Fette di agrumi secche

f) Colla a caldo

Utilizziamo elementi tipici della stagione fredda

La tecnica per creare il nostro centrotavola è molto semplice. Dobbiamo procurarci un rettangolo di cartone della misura di circa 15×20 cm. Il cartone dei tipici scatoloni è abbastanza robusto e andrà benissimo a questo scopo.

Dobbiamo anche procurarci dei rametti di pino o abete. Non è necessario farli seccare per lungo tempo, non marciranno anche se sono appena raccolti. Procuriamoci anche delle pigne, andranno benissimo quelle raccolte nella pineta più vicina.

Tagliamo un’arancia o un limone a fette sottili, e lasciamole seccare vicino al termosifone o alla stufa.

Procuriamoci anche un grappolo di bacche di pepe, di ginepro o di qualsiasi altra bacca invernale.

Una volta raccolto tutto l’occorrente, non ci rimane che assemblare il centrotavola. Ecco come creare un semplice centrotavola invernale.

Assemblaggio

Assembliamo tutti i componenti che ci siamo procurati utilizzando della colla a caldo (attenzione a non bruciarvi!). Cominciamo incollando alla nostra base di cartone i rametti di pino. Dovranno ricoprire completamente la base e nasconderla alla vista. Poi possiamo incollare le pigne. Ne basteranno due o tre.

Per ultime incolliamo ne nostre fette di agrumi secche, e decoriamo il tutto con un grappolo di bacche invernali.

Il vostro centrotavola farà un figurone con gli ospiti!