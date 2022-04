I gioielli e gli accessori da indossare completano il nostro outfit e imprimono qualcosa di diverso al nostro look, soprattutto quando sono particolari. Per adornare il décolleté scegliamo spesso di indossare una collana, che a seconda del nostro gusto può essere più o meno vistosa. Chi preferisce le fini catenine, avrà di sicuro anche una preferenza per i pendenti.

Un pendente è un ciondolo che può avere più forme e che può essere realizzato in diversi materiali, sia preziosi che di bigiotteria. Il suo prezzo può variare sulla base del materiale con cui è realizzato, come l’oro, l’argento, la lega, la murrina.

Un pendente si può realizzare anche con le proprie mani, usando un po’ di creatività e, soprattutto, una tecnica quanto meno inusuale. Scopriamo, allora, come creare un pendente colorato grazie all’utilizzo di strumenti davvero molto particolari, tra cui figura il ferro da stiro.

Assemblare un ciondolo grazie al calore

Le temperature elevate provocano la fusione di materiali come la plastica. Applicheremo questo processo per l’elaborazione di un’idea creativa, che ci permetterà di realizzare un piccolo ciondolo da indossare al collo con una catenina. Useremo le perline da stirare, un supporto circolare in plastica, un foglio di carta da forno, il ferro da stiro e un gancetto ad anello per braccialetti.

Come creare un pendente colorato con il ferro da stiro in meno di 5 minuti

Per creare il nostro ciondolo colorato bastano poche pyssla, perline da stirare in un colore a piacere. Ne prenderemo 7 del diametro di 0,5 millimetri e inizieremo ad infilare la prima nella punta al centro del supporto circolare per pyssla. Posizioneremo a contorno le altre 6, in modo da ottenere una piccola forma tonda simile a un fiore, del diametro di 1,5 centimetri. Dovremo ora prelevare il tutto e appoggiarlo sull’asse da stiro. Metteremo un foglio di carta da forno sul supporto con le perline e daremo una passata di ferro caldo per qualche secondo, facendo attenzione a non sciogliere troppo i pyssla. In meno di 5 minuti avremo realizzato un piccolo pendente colorato molto fine, che potremo agganciare a una collanina inserendo un gancetto per braccialetti nel foro superiore della perlina posizionata sopra quella centrale.

Chi vuole può aggiungere più perline per variare sia la forma che la dimensione del pendente. Si possono anche realizzare fantasie a doppio o triplo colore.

