Gli occhi sono una parte preziosa e delicata del nostro viso, vanno protetti e salvaguardati.

Per curarci ed apparire più belle, i prodotti del make up non devono mai mancare, ed il mascara è uno di questi.

Grazie al mascara abbiamo la possibilità di ingrandire gli occhi, accentuare lo sguardo, allungare e infoltire le ciglia.

In questo articolo spieghiamo come creare un mascara con semplici e naturali ingredienti per evitare di truccare gli occhi con prodotti chimici.

La scelta dei cosmetici e dei prodotti per l’igiene personale deve essere meticolosa ed attenta. Bisogna comprare prodotti di ottima qualità, e accertarci dei componenti di cui sono costituiti.

Evitare i prodotti chimici è importante, perché alcuni di essi potrebbero essere dannosi per la nostra salute.

Purtroppo questi si trovano un po’ ovunque, anche nel mascara.

Ecco come creare un mascara con semplici e naturali ingredienti per evitare di truccare gli occhi con prodotti chimici

A cosa si deve fare attenzione? Alcuni studi riportano che in alcuni mascara sono presenti parabeni, la paraffina, il propilene e alcuni coloranti che potrebbero creare problemi alla salute.

Per evitare problemi, abbiamo però la possibilità di realizzare con il fai-da-te un mascara con prodotti naturali. I suoi ingredienti proteggono e nutrono le ciglia e rendono gli occhi belli e seducenti.

Ingredienti

a) Cera d’api;

b) olio di ricino;

c) 5 grammi di ombretto bio;

d) gel d’aloe vera.

Le proprietà dei singoli ingredienti

L’olio di ricino

L’olio di ricino ha proprietà rinforzanti ed è in grado di far ricrescere i peli. Messo sulla sopracciglia, le rinforza e le infoltisce.

La cera d’api

La cera d’api da volume alle ciglia ed è un grande emolliente.

Il gel d’aloe

Questo gel ha proprietà lenitive e idratanti.

Preparazione

Per preparare il mascara, occorre un cucchiaio di ogni ingrediente e procedere come indicato:

sciogliere a bagnomaria la cera d’api con l’olio di ricino.

Prendere un piccolo recipiente o una ciotola e versare il gel d’aloe e la polvere di ombretto. Mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo.

Unire tutti gli ingredienti e versarli in un tubetto di mascara vuoto, aiutandosi con un piccolo imbuto oppure una siringa senza ago.

Ecco pronto il mascara naturale e non resta che utilizzarlo.