Il primo passo da compiere nella ricerca di un lavoro è, ovviamente, creare un curriculum vitae d’impatto.

Non puntate sull’Europass

Il primo consiglio su come creare un curriculum vitae d’impatto è di non uniformarvi. Infatti, la prima scelta sarà di andare sul sicuro e di utilizzare l’Europass. Questo formato standard è sicuramente il più noto, ma oramai è superato perché risulta troppo anonimo. Pensate ai poveri recruiter delle risorse umane che vedono pile e pile di curricula tutti uguali.

Nel creare un curriculum vitae d’impatto, l’ideale sarebbe proporre qualcosa che possa subito saltare all’occhio. Se non siete dei grafici esperti, vi consiglio di usare Canva.com. In questo sito è disponibile una grande quantità di cv preformati. Questi ultimi possono essere personalizzati, inserendovi le vostre informazioni. Per risparmiare spazio, usate delle icone: il vostro resumé non deve, comunque, oltrepassare un massimo di due pagine.

Non commettere errori ortografici nel compilare il curriculum

Il vostro curriculum è un biglietto da visita: per questo è importante che sia curato nei minimi dettagli. Rileggete il vostro scritto a partire dal fondo della pagina, soffermandovi su ogni parola. In tal modo non vi sfuggirà nulla! Fate anche attenzione a che le varie parti siano allineate in modo corretto, che presentino il font e le spaziature giuste. Fate anche una copia del vostro curriculum in inglese. Mi raccomando, se non siete sicuri delle vostre capacità linguistiche, fatelo correggere a un vostro amico o andate direttamente su Deepl.

Sii preciso e sintetico nell’illustrare le tue capacità

Per creare un curriculum vitae d’impatto non basta buttare giù le vostre precedenti esperienze lavorative e accademiche: dovete illustrarle nel modo più breve e accattivante possibile. L’ideale sarebbe scrivere poche frasi che mettano in evidenza le vostre capacità. Mettete sempre in risalto le esperienze all’estero: oltre a dimostrare la vostra flessibilità e una capacità di mettervi alla prova, sono anche indice del fatto che avete dimestichezza con un’altra lingua. Sono anche importanti le soft skills: se siete bravi a lavorare in gruppo o estremamente tenaci e puntati all’obiettivo, non dimenticatevi di scriverlo!

