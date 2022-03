La primavera sta arrivando, con i suoi colori e i suoi profumi. Gli alberi stanno iniziando a fiorire e il clima si fa più mite. Molti di noi amano in questo periodo decorare casa in modo floreale e colorato. È questo il periodo, infatti, in cui abbellire balconi e terrazze con fiori e piante, finalmente rigogliosi dopo la stagione fredda.

Oggi, però, parleremo di un semplice modo per realizzare una splendida decorazione da esporre in casa nostra. Ecco come creare un centrotavola elegante e primaverile per riempire il salotto di profumo.

Un tripudio di colori e profumi

Quando usciamo per passeggiare in campagna o in collina in primavera rimaniamo estasiati davanti agli alberi fioriti. Peschi e mandorli si ricoprono di fiori bianchi dal profumo intenso e dolcissimo.

Se vogliamo ricreare questo effetto così scenografico, possiamo seguire questo semplice tutorial. Avremo bisogno di vari fiori recisi e di un semplice scolapasta in plastica. Avremo poi bisogno di una spugna per fiori da imbevere di acqua. Ci serviranno anche delle forbici e dei nastrini colorati.

I fiori migliori per questa decorazione sono i girasoli e i fiori di pesca, ma anche le margherite, il tarassaco, il gelsomino e altri fiori diffusi in questo periodo. Ora disporremo i fiori per creare una splendida ghirlanda, perfetta come centrotavola per un pranzo elegante.

Come creare un centrotavola elegante e primaverile con un oggetto che abbiamo tutti in casa

Per iniziare possiamo posizionare i fiori che abbiamo scelto dentro ai buchi dello scolapasta. Dovremo fare attenzione a lasciare i gambi lungi nella parte interna dello scolapasta, in modo che possano assorbire il nutrimento. Nella disposizione dei fiori potremo sbizzarrirci come meglio preferiamo, per creare un bouquet colorato e profumato: I fiori ricopriranno interamente la plastica del colino.

Ora in un contenitore possiamo posizionare la spugna assorbente. A questo punto fisseremo la spugna ai gambi dei fiori e dei rametti, in modo che possano assorbire il nutrimento. Possiamo fissare i nastri colorati alla parte inferiore del colino così da coprirlo interamente. In questo modo né lo scolapasta né la spugna saranno visibili dall’esterno.

Adesso non dovremo far altro che inumidire la spugna e posizionarla dentro allo scolapasta. In questo modo i fiori dureranno a lungo e sembreranno sempre freschissimi. Perfetto da posizionare su una tavola imbandita, questa decorazione è l’ideale per portare la primavera dentro casa nostra con tutti i suoi profumi e i suoi colori.

