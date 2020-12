Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi possiede un piccolo spazio verde in casa, magari un giardino o un balcone, potrebbe volerlo abbellire e rendere unico. Ci sono tantissimi modi per farlo. Non tutti originali, c’è da dire. Se i soliti gerani e le rose hanno stufato, si può pensare a una soluzione alternativa.

Un’idea da non sottovalutare è quella di utilizzare piante notturne. Queste hanno la particolarità di fiorire solo al tramonto, al contrario di quelle diurne che chiudono i bulbi per proteggersi dal freddo. Le notturne hanno invece colori sgargianti, chiari, e profumi intensi per attirare le falene che sono il loro principale sistema d’impollinazione.

Come creare un bosco fantasy in giardino con queste splendide piante notturne

Ad esempio, la cestrum nocturnum è l’omologa nottambula del gelsomino. Ha un profumo simile, molto intenso. Caratteristica che possiede anche la tuberosa, i cui fiori hanno la foggia di piccoli grappoli bianchi. Il profumo caratteristico è anche una firma del fiore dell’angelo: sa di arancia. Anche la magnolia notturna, variante di quella diurna più nota, ha un aroma incantevole e fragrante.

Restando tra le varianti di piante note, il gelsomino indiano è una “nottambula” il cui uso è tipico anche nel campo cosmetico. Ancora, esiste una variante notturna del gladiolo. Un’altra pianta dal profumo intenso e molto caratteristica è la nicotiana alata, da cui si produce tabacco. I fiori sbocciano poco prima del tramonto.

Esiste anche una variante di orchidea recentemente scoperta chiamata bulbophyllum nocturnum, con petali più lunghi di quella diurna. Forse non tutti sanno, tra l’altro, che anche la conosciutissima ninfea fiorisce solo di notte. C’è poi la matthiola longipetala, una pianta della famiglia dei broccoli in grado di creare splendidi decori. Infine, c’è l’adansonia, meglio nota come baobab: sicuramente difficile da tenere in casa, ma è questo albero regala lo spettacolo più prezioso di tutti. Ha infatti fiori splendidi che si aprono unicamente di notte e solo per 15 minuti.

Ed ecco come creare un bosco fantasy in giardino con queste splendide piante notturne!