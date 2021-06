Come creare un angolo di pace e armonia nella propria casa con un giardino arredato secondo il feng shui

Il feng shui è un’antica disciplina orientale che tende a trovare l’armonia in ogni luogo ed ambiente e ad allontanare le energie negative.

Questa disciplina è estremamente conosciuta in Oriente, specie in Cina, ma da diversi anni si è diffusa anche in Occidente. Infatti, favorendo le energie positive fuori e dentro casa, permette di sfruttare al meglio le proprie energie e di cogliere il meglio dalla vita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco, dunque, che in molti hanno deciso di arredare il giardino secondo questa disciplina e continuando a leggere vedremo come fare.

Come creare un angolo di pace ed armonia nella propria casa con un giardino arredato secondo il feng shui

Secondo il feng shui, ogni pianta possiede un significato più profondo che è bene conoscere prima di arredare il giardino. Ad esempio, le piante caducifoglie rappresentano il cambiamento, mentre le sempreverdi sono un simbolo di stabilità e longevità, e servono entrambe per una vita di valore.

Inoltre, due elementi centrali del feng shui sono il vento e l’acqua, e perciò non dovrebbero mai mancare nel giardino. Una scelta ideale è di mettere una fontana per l’acqua, ed una girandola o qualcosa di simile per il vento.

Inoltre, esiste una differenza tra l’arredare il giardino davanti alla casa e quello dietro ad essa. Nel primo caso, si dovrebbe evitare di chiudere troppo lo spazio con un eccessivo numero di piante, e lasciar libera la vista. Per il giardino sul retro della casa, invece, è possibile arredare in modo più massivo, per avere un senso di protezione e di sicurezza.

Arredi migliori in stile feng shui

Per scegliere come creare un angolo di pace ed armonia nella propria casa con un giardino arredato secondo il feng shui, anche i materiali contano. Per vasi, sedie, dondoli, tavoli e quant’altro, è meglio scegliere materiali che richiamino alla natura.

Ad esempio, il legno, la pietra, i vasi in ceramica e terracotta sono perfetti per non spezzare l’equilibrio. Per quanto riguarda le forme, è meglio evitare quelle spigolose, squadrate, a favore di forme più dolci.

Seguendo questi consigli, il giardino si riempirà di dolce armonia e ci regalerà splendidi momenti di pace e relax.

Approfondimento

Ecco perché questa è la pianta rampicante perfetta per il pergolato in giardino o per decorare le mura di casa in modo originale e magnifico