Non c’è cosa peggiore di avere tante idee per ricette e scoprire di non avere gli ingredienti necessari. Quando il frigo è semi-vuoto e non abbiamo il tempo di andare al supermercato non ci resta che improvvisare in cucina. Dare vita a piatti nuovi dalle solite scorte rimanenti non è sempre immediato e spesso finiamo per cadere, così, nella monotonia. C’è, però, un metodo che solo poche persone usano e che potrebbe tornarci utile in casi come questi. Ecco la guida su come creare ricette sensazionali usando le scorte rimanenti per dar vita a piatti originali rompendo la monotonia.

Il segreto per essere creativi avendo pochi alimenti in cucina

Spesso quando ci sono da eliminare le scorte rimanenti agiamo in due modi. Il primo è guardare le ricette con gli ingredienti che abbiamo su Google, il secondo è arrangiarci da noi. Basterebbe dare un occhio ad alcune soluzioni molto interessanti per aggiornarci in cucina. Esistono, infatti, alcuni siti e addirittura app che sono progettate proprio per aiutarci in casi come questi. Infatti, ci suggeriranno moltissime ricette deliziose create con le scorte che abbiamo in frigo. Ecco come dar vita a piatti originali usando alcune di queste geniali piattaforme. Se siamo di fretta potrebbe tornar utile questo metodo originale per cuocere verdure veloci in pochissimi minuti.

inFrigo

Il nome del sito web rimanda chiaramente alla funzione per cui è stato sviluppato. Infatti, inFrigo permette di visualizzare le ricette disponibili in base agli ingredienti che abbiamo. Ne possiamo aggiungere più di uno. Ciò, chiaramente, riduce la possibilità che ci vengano proposti piatti che non possiamo fare per la mancanza di alimenti.

Ricetta

Soluzioni come queste sono l’ideale per rompere la monotonia in cucina. Ricetta offre le stesse funzioni della soluzione riportata sopra, ma è diverso nell’impostazione. La pagina principale, invece di proporre le ultime ricette, permette di selezionare gli ingredienti secondo ordine alfabetico. Utile per chi, magari, ama un particolare ingrediente e vuole dare vita alla propria creatività.

Queste sono solo alcune delle tante piattaforme presenti sul web. Uno sguardo in giro verso altro non guasta mai. Ecco spiegato come creare ricette sensazionali usando le scorte rimanenti per dar vita a piatti originali rompendo la monotonia.