Purtroppo gli attacchi hacker alle grandi aziende o istituzioni fanno sempre un gran clamore. Anche i privati cittadini però possono esser oggetto di attacchi informatici come ad esempio dei ransomware. Quest’ultimo è un attacco hacker che viene rivolto ad un dispositivo: in sostanza viene installato un virus, detto malware, che blocca gli accessi alle applicazioni, ai dati salvati sul nostro apparecchio.

Come creare password o codici di accesso sicuri per smartphone e pc cercando però di ricordarli a memoria con semplici trucchi

È un vero e proprio sequestro di dati e per ripristinare il nostro accesso viene richiesto il pagamento di un riscatto. Ecco perché è molto importante avere password sicure e non lasciare il foglio con annotate tutte le password in luoghi accessibili. Gli esperti ci insegnano che ci sono dei trucchi per elaborare password sicure ma allo stesso adatte a poter esser ricordate.

La password forte

Tutti i siti internet per i quali occorre fare un login di accesso ci richiederanno la creazione di una password. Una password viene classificata come forte se:

superi gli 8 caratteri;

contenga cifre, lettere e caratteri speciali come i segni d’interpunzione;

le lettere siano minuscole o maiuscole.

Un errore da evitare è utilizzare la stessa password per più siti perché in caso di attacco informatico potremmo facilitare il furto di dati e non solo.

Seguendo questi criteri la password sarà sicura ma riusciremo a ricordarla o almeno a ricostruirla. Ecco alcuni modi per ricordare password molto lunghe.

Primo metodo: la poesia

È possibile utilizzare i primi versi di una poesia che sappiamo a memoria dai tempi della scuola ed unire come numeri, dopo ogni parola, la quantità di lettere del vocabolo. Ulteriore tattica è togliere le vocali. Ecco un esempio: sempre caro mi fu quest’ermo colle, potrebbe diventare Smpr6cr4n2f2qst5rm5cll5.

Vediamo come: “sempre” senza vocali diventa “smpr”. Aggiungeremo un 6 finale perché ha 6 lettere. Faremo così per ogni parola del verso della poesia e di sicuro Leopardi non ce ne vorrà.

Secondo metodo

Gli smanettoni statunitensi raccomandano persino di non utilizzare nessuna parola di senso compiuto. Si suggerisce spesso di sostituire le vocali con dei caratteri speciali come spieghiamo di seguito. La a sarà sostituita dalla chioccola, la e dal numero 3, la i dal punto esclamativo semplice o rovesciato, la o con lo zero. Infine la u con il 19 perché è la diciannovesima lettera dell’alfabeto. Vediamo ad esempio la password ultrasemplice: password potrebbe diventare “p@ssw0rd”. Ovviamente consigliamo di scegliere delle parole più complesse mai però numeri di telefono, nascita o città natali.

Terzo metodo: un alfabeto tutto nostro

Pensiamo ai tempi dell’infanzia quando molti di noi avranno usato l’alfabeto farfallino. Quest’ultimo era un modo per parlarsi in codice e funzionava così. Si dividono le parole in sillabe dopo ognuna di queste se ne aggiunge una nuova formata da f+la vocale che la precede. Un esempio risulterà sicuramente chiarificatore.

La parola Ciao, diventerà Cifiafaofo o meglio cifi-afa-ofo. Stesso metodo, anche parzialmente modificato, potremmo applicarlo alle nostre password.

Un consiglio per ricordare

Dopo aver scelto una password forte e sicura potremmo includervi il nome del social network o sito. Avremmo così password diverse ma che potremmo almeno ricostruire se non imparare a memoria.

Facciamo un esempio:

Ipotizziamo una password breve per esemplificare ma naturalmente ognuno di noi dovrà pensare una parola o frase più corposa. La password sarà ALBERO che modificheremo in @lb3r0 come spiegato sopra. Ora per accedere ad Instagram, potremmo usare @lb3r0Instagram e per il nostro supermercato a domicilio @lb3r0Supermercato.

Abbiamo quindi fornito qualche spunto su come creare password o codici di accesso sicuri ma che si possano ricordare con semplici trucchi.

