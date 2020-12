Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come creare l’atmosfera natalizia con questo dolce sorprendente da leccarsi i baffi.

Mancano ormai pochi giorni alla festività più attesa dell’anno. Tra poco più di una settimana infatti, ci ritroveremo a tavola per festeggiare la vigilia di Natale. Quest’anno sicuramente sarà molto diverso dagli altri. A causa delle restrizioni dettate dal governo per sconfiggere la pandemia, non riusciremo a riabbracciare molti dei nostri parenti. Proprio perché in questo Natale non potremo rispettare molte delle tradizioni che questa festa richiede, è bene concentrarsi sulle attività che invece sono permesse. Cucinare ottimi piatti è sicuramente una di queste.

L’ingrediente inaspettato

Soprattuto negli ultimi tempi il mondo dell’internet si è riempito di ricette gustose e innovative da poter consultare. Questo anche perché, grazie alla televisione, gli italiani si sono appassionati ai programmi e alle gare tra chef. Inoltre, dato che nel 2020 tutti noi abbiamo dovuto passare moltissimo tempo in casa, in molti hanno riscoperto la passione per la cucina. Il Natale dunque rappresenta un’ottima occasione per mettersi in gioco e far vedere alla famiglia cosa si è imparato.

Tra poco infatti sveleremo il segreto per preparare un ottimo dolce che ci farà ricevere tantissimi complimenti. I dolci natalizi della tradizione sono conosciuti da tutti. In questo articolo vogliamo svelare la ricetta per un dessert che, sebbene sia ideale per questa festa, non risulta per niente banale. Grazie infatti alla presenza di un ingrediente inaspettato, ovvero il radicchio, il sapore di questo piatto stupirà tutta la famiglia. Ecco dunque come creare l’atmosfera natalizia con questo dolce sorprendente da leccarsi i baffi.

La torta radicchio e mandorle

Gli ingredienti necessari per preparare questa ricetta sono farina, farina di mandorle, yogurt, uova, zucchero, lievito, radicchio rosso, e una scorza di limone. Per prima cosa bisognerà frullare il radicchio rosso e aggiungere in sequenza tutti gli ingredienti appena citati. Il dolce andrà in forno ventilato per circa quaranta minuti a una temperatura di centottanta gradi. Una volta pronto, si potrà rifinire il dessert con l’aggiunta di altre mandorle. Seguendo dunque pochi semplici passi, si regalerà alla famiglia un dolce dal profumo estremamente natalizio. Allo stesso tempo, grazie alla presenza del radicchio rosso, il dessert presenterà un gusto particolare e indimenticabile. Provare per credere. Ecco dunque come creare l’atmosfera natalizia con questo dolce sorprendente da leccarsi i baffi.