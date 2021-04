Quante volte è capitato di non sapere che tipo di regalo fare per risultare originali e creativi? Spesso perdiamo molto tempo a cercare e ricercare il regalo giusto ma soprattutto il regalo utile e che possa piacere.

Spesso vogliamo anche cercare il regalo giusto ma spendendo poco e quindi molto del tempo lo impieghiamo nella ricerca di qualcosa che soddisfi tutte queste condizioni. Non ci rendiamo conto che, invece, a volte la soluzione è proprio sotto i nostri occhi e magari proprio in casa nostra.

Ecco, quindi, come creare in modo assolutamente geniale ed economico dei magnifici regali riciclando un vecchio indumento che spesso tutte le donne gettano via. Stiamo parlando di vecchi collant, in particolari quelli nella loro versione più leggera che tendono a rompersi più facilmente o comunque a rovinarsi.

Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo già affrontato i vari modi con cui è possibile riutilizzare i collant.

Tra i vari usi c’è quello di creare dei giocattoli molto originali

Adesso, invece, andremo a vedere come poterli utilizzare per fare dei regali davvero ingegnosi.

Quando si rovinano o si rompono, i collant possono essere conservati per avere del materiale a disposizione per creare dei giocattoli unici e morbidi da regalare. Sono, infatti, comodissimi per creare l’imbottitura di piccoli pupazzetti per decorare la casa.

Possono avere varie forme basta ispirarsi agli animali o alla frutta. Inoltre, si possono usare anche come decorazioni per il proprio albero di Natale.

I collant come sacchetti profumati per armadi e cassetti

Un altro uso molto particolare consiste ricavare dei piccoli sacchettini profumati sia per gli armadi che per i cassetti. Si possono riempire di fiori essiccati fra cui possiamo citare la camomilla, la lavanda, i petali di rosa, le foglie di alloro e di menta.

Inoltre, possono essere messi anche i rametti di rosmarino, se si preferisce, per dare ancora più profumo. Una volta messi questi fiori essiccati dentro i collant e legata la parte aperta, si potranno avere dei sacchettini profumatissimi.

Questo può essere un regalo simpatico ed utile da fare a partenti o amici per avere armadi e cassetti profumati. Ecco quindi, come creare in modo assolutamente geniale ed economico dei magnifici regali riciclando un vecchio indumento che spesso tutte le donne gettano via.