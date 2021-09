Abbinare piante e fiori al nostro cervello non è sicuramente una novità. Sono sempre più evidenti i benefici per il nostro stato di salute dedicandoci alla passione del verde. Anche gli studi medici internazionali ricordano che dedicarsi alla coltivazione è un aiuto eccezionale per contrastare stress e problemi psichici. Ovviamente con l’arrivo dell’inverno chi ha il giardino vedrà ampiamente limitato il proprio campo di azione, concentrando la cura sulle piante del balcone. Senza però trascurare l’interno di casa che può diventare un altro ambiente di assoluto interesse. Ecco allora come creare in casa un nuovo tipo di giardino che per la scienza migliora il nostro cervello.

Cos’è il giardino verticale e perché è un aiuto importante

Si chiama giardino verticale questo tipo di coltivazione a cui possiamo dedicarci con successo anche tra le mura domestiche. In molte metropoli mondiali stiamo assistendo al vero e proprio boom dei giardini verticali. Queste bellissime estensioni di verde che si arrampicano in mezzo al traffico cittadino lungo le facciate e le pareti degli edifici. Ideate non solo a livello estetico, ma anche per migliorare la qualità dell’aria circostante, isolare acusticamente la zona e fare da scudo termico. Per quanto riguarda invece casa nostra, il giardino, o anche l’orto verticale altro non sono che dei gruppi di vasi e fioriere disposti in verticale. Magari riutilizzando anche una vecchia scala arrugginita di casa.

Come creare in casa un nuovo tipo di giardino che per la scienza migliora il nostro cervello

Alla fine, creare un orto verticale che possa rilassarci e svagare la mente non è assolutamente difficile. Possiamo farlo anche sul terrazzo di casa, ma perché no, anche e comunque ancora in giardino, nonostante l’arrivo dell’inverno. Moltissime persone stanno creando un orto verticale usando anche un semplicissimo bancale dismesso. Ma possiamo creare un bellissimo orto verticale anche facendoci regalare al supermercato dei vecchi espositori di merce che vengono buttati. Sopra potremmo mettere tutta una serie di piantine aromatiche che saranno utilissime per la nostra salute durante tutto l’anno. E, a proposito, non dimentichiamo la piantina aromatica più benefica in assoluto che non può mancare sui nostri balconi.

Perché aiuta la salute mentale

Secondo le ultime indagini di Coldiretti ben 6 italiani su 10 si dedicano con passione al verde di casa. Non importa che sia un giardino o un balcone, ma veder crescere le proprie piante presenta dei vantaggi notevoli sul nostro organismo. Per prima cosa, ovviamente svaga la mente e permette di dedicarsi completamente alla coltivazione di queste creature. In secondo luogo, rimanendo quasi sempre all’aperto, il nostro organismo assume vitamina D e si “nutre” di energia solare. Cosa fondamentale non solo a livello strutturale per le nostre ossa, ma importante anche per la produzione degli ormoni del benessere come la serotonina.

