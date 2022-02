WhatsApp e Telegram sono le due app di messaggistica più diffuse al Mondo ed entrambe hanno letteralmente cambiato il nostro modo di comunicare.

Grazie a questi strumenti, infatti, possiamo restare in contatto con parenti ed amici, condividendo con loro immagini, video, audio e tanto altro.

Tralasciando per un attimo le truffe che purtroppo circolano su queste piattaforme, oggi vedremo come sfruttarle entrambe per divertirci insieme ai nostri contatti.

Una moda che è letteralmente esplosa negli ultimi anni è quella degli stickers, anche detti adesivi.

Queste immagini, che possono essere anche animate, sono una simpatica alternativa alle classiche emoticon e sono davvero apprezzate da tantissimi utenti.

Tuttavia, per alcuni potrebbe essere piuttosto complicato capire come creare e scaricare nuovi e divertentissimi stickers. In questo articolo, quindi, sveleremo alcuni trucchetti per trasferirli da un’applicazione all’altra in pochi semplici passaggi.

Da Telegram a WhatsApp

Per prima cosa apriamo l’app di Telegram e nella barra di ricerca in alto a destra digitiamo Sticker Downloader. A questo punto si aprirà la finestra del bot che ci permetterà di scaricare gli sticker contenuti su Telegram, salvandoli sul cellulare.

Premiamo quindi sul bottone Avvia ed apriamo il menù degli adesivi, cliccando sull’apposita icona.

Fatto ciò, clicchiamo sullo sticker che vogliamo trasferire su WhatsApp e, quando nella conversazione il bot ci chiederà di effettuare il download, scarichiamo l’intero pacchetto.

Una volta avviato e terminato il download, avremo sul nostro dispositivo un file .zip contenente tutti gli adesivi.

Ora non ci resta che estrarre tutto il contenuto all’interno di una qualsiasi cartella presente nell’archivio dello smartphone.

Quindi, ecco come creare e scaricare nuovi e divertentissimi stickers su WhatsApp trasferendoli da Telegram

Adesso rechiamoci sul Play Store di Google e scarichiamo l’applicazione gratuita Sticker Maker. Quest’app ci consente di creare da zero dei simpatici stickers, oppure di importarli (come in questo caso) da altre applicazioni.

Infatti, una volta avviata, basterà cliccare su Crea un nuovo pacchetto di adesivi ed inserire un nome alla cartella ed il nostro. A questo punto, clicchiamo su “crea” e nella finestra successiva importiamo gli sticker dalla cartella in cui sono localizzati.

Gli adesivi appena importanti, teoricamente, dovrebbero avere già uno sfondo trasparente. Tuttavia, se così non fosse, basterà agire manualmente andando a scontornarli uno alla volta, oppure sfruttare la funzione selezione intelligente.

Terminate queste operazioni, clicchiamo su Aggiungi a WhatsApp e confermiamo cliccando nuovamente su Aggiungi. Per quanto riguarda i possessori di iPhone, il procedimento è il medesimo al di fuori di un solo passaggio. Infatti, bisognerà scaricare l’applicazione Sticker Maker Studio, che è praticamente l’app gemella di quella precedente.