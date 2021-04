In cucina non si smette mai di inventare e di creare piatti che abbinano sapori diversi ma che insieme risultano essere ottimi. Chi ama la cucina, sa bene che la curiosità è il primo ingrediente che ci porta a provare sempre qualcosa di nuovo.

Nei nostri piatti oltre al gusto cerchiamo anche di coniugare l’odore e la vista infatti per questo la presentazione del piatto è anch’esso importante.

Spesso ci ritroviamo a presentare i nostri piatti con dei fiori per dare colore e per aggiungere quel tocco di creatività che non basta mai.

Noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo indicarvi come creare dei piatti sfiziosi e colorati con questa pianta commestibile e gustosa.

Ci stiamo riferendo al nasturzio, fiore che abbiamo già citato in un articolo precedente e che sappiamo già essere commestibile in tutte le sue parti.

Fiori e foglie per decorare e mangiare piatti unici

Questa pianta originaria dal Perè con bellissimi fiori di colore arancio-giallo è uno di quelle piante che possono essere sfruttate per creare delle prelibatezze.

Esistono vari modi per per consumare il nasturzio, dall’antipasto al dolce, ricordiamo anche che esso è perfetto per abbellire i piatti.

Il nasturzio può essere utilizzato ad esempio per decorare le insalate, il nostro piatto apparirà più bello e più gustoso da mangiare.

Scegliamo una classica insalata in cui possiamo mettere ciò che più ci piace, consigliamo di aggiungere delle noci tostate e le foglie di nasturzio.

Un altro modo per creare un piatto sfizioso con questa pianta è la creazione di un primo piatto, possiamo optare per un semplice piatto di fusilli, crema di tonno e nasturzio.

Il suo sapore leggermente piccante insaporirà i nostri piatti e stupirà coloro che lo assaggeranno per la prima volta.

Un altro piatto sfizioso e semplice è una frittata con foglie di nasturzio, seguiamo la ricetta tradizionale e aggiungiamo sia i petali che le foglie. Il risultato sarà un successo.

Ecco come creare dei piatti sfiziosi e colorati con questa pianta commestibile e gustosa.