Durante una cena in famiglia, in estate o in inverno, è sempre un piacere sistemare la tavola con gusto e fantasia per stupire tutti i commensali. Uno di questi accessori è sicuramente il portatovagliolo che è un oggetto che non può mancare per dare quel tocco in più alla nostra tavola.

Perché non creare degli straordinari porta tovaglioli riciclando degli oggetti comuni in casa per stupire i nostri ospiti? Sarà un gioco da ragazzi poter creare dal nulla dei simpatici porta tovaglioli in un batter d’occhio riciclando questo oggetto.

Non butteremo mai più questi recipienti di plastica dopo aver scoperto questo straordinario riutilizzo

Con un po’ di manualità e qualche idea creativa si possono realizzare dei particolarissimi porta tovaglioli riciclando delle semplici bottiglie di plastica. La realizzazione è molto semplice, basterà munirsi di qualche attrezzo e il gioco è fatto. Arredare la casa con degli oggetti fatti a mano e specialmente da noi stessi è sempre qualcosa di speciale e di unico.

Una tovaglia semplice e bianca è perfetta da poter abbinare con dei porta tovaglioli fatti con i fondi delle bottiglie di plastica colorate, oppure creando dei fantastici fiori colorati. Tutto ciò che occorrerà sono delle bottiglie colorate, come quelle delle bibite o dei saponi, una candela e della colla.

Come creare degli straordinari porta tovaglioli per i nostri ospiti riciclando degli oggetti molto comuni in casa

Con l’aiuto di forbici o di un taglierino, si potrà tagliare una striscia che verrà utilizzata come anello per il porta tovaglioli. Dopo aver fatto questo, si potrà passare alla vera realizzazione del fiore.

Selezionare i colori che si hanno a disposizione e con l’aiuto di un pennarello o a mano libera ritagliare una base di petali grandi, tutti uniti. Successivamente una base più piccola che da sovrapporre. Prendere una candela e passare sui bordi dei petali in modo che si arriccino leggermente.

Fare la stessa operazione se si voglio ricreare delle foglie. Inoltre è importante prestare molta attenzione a non esagerare con la fiamma della candela, altrimenti la plastica potrebbe prendere fuoco. Arrivati fin qui, il porta tovaglioli potrà essere assemblato con un po’ di colla.