Si avvicina la notte di Halloween. Mascherine ne abbiamo, ma forse quest’anno non sarà il caso di fare “dolcetto o scherzetto” bussando alle porte di tutto il vicinato.

Il coprifuoco e le nuove misure di sicurezza ci invitano a trascorrere serate casalinghe ancora per un po’.

Perché non creare un’atmosfera simpaticamente tenebrosa in casa? Specialmente per chi ha dei bambini, è sempre divertente coinvolgerli in qualcosa di creativo. Come travestirsi e realizzare insieme delle piccole opere d’arte. Soprattutto quando è possibile farle riciclando oggetti comuni, evitando ogni spreco. Non c’è bisogno di essere grandi artisti, ecco come creare con poca fatica delle bellissime decorazioni per Halloween.

Lanterne colorate

Per realizzare delle lanterne in tema Halloween non per forza bisogna intagliare la zucca. Si possono creare ancor più facilmente tante piccole lanterne con i barattoli di vetro.

Servono solo dei vasetti di vetro ben lavati e asciugati, delle lucine e un po’ di fantasia.

Per trasformare i vasetti in decorazioni a tema possiamo usare dei colori per vetro, semplici colori a tempera o uno smalto per unghie che non ci piace più. Oppure si può mescolare colorante per alimenti con colla vinilica! Provare per credere.

Puoi colorare il barattolo di arancione e creare il classico ghigno di Jack-o’-lantern con il nero, o lasciando la sagoma trasparente. Oppure tracciare la trama di una ragnatela e un bel ragno, o dipingere una notte buia con volo di streghe e pipistrelli. Non ci sono limiti alla fantasia.

In alternativa, puoi rivestire i vasetti con carta velina colorata, ritagliando magari delle sagome da cui passerà la luce. Un effetto sempre bello da vedere. Sbizzarrisciti con nastrini, glitter e adesivi. All’interno dei barattoli inserisci un lumino di quelli a batteria. Oppure una matassa di lucine a led con il filo, come quelle che si avvolgono all’albero di Natale. Si trovano facilmente ricaricabili con usb o con le pile stilo. Se non hai usato materiale incendiabile puoi azzardare con una semplice candelina, ma attenzione ai bimbi!

Come creare con poca fatica delle bellissime decorazioni per Halloween: fantasmini fluttuanti

Gonfia dei palloncini alla misura desiderata. Mettici sopra un telo bianco, va benissimo un vecchio lenzuolo tagliato a pezzi, se è un po’ sbrindellato andrà benissimo. Meglio ancora della garza, per creare trasparenze ectoplasmatiche. Ecco le sofisticate doti da disegnatore che ti sono richieste: tre cerchiolini neri per creare due occhi e una bocca con un pennarello.

Come si ferma il telo? Tieni il palloncino con il nodino verso l’alto. Pratica un piccolo foro nella stoffa per farci passare il nodino. Fine! Ora leghi al nodo uno spago o del filo di nylon, per appendere i fantasmini a qualche gancio, lampadario o dovunque tu voglia vederli fluttuare!

Altre idee creative

Simpatici fantasmini si possono creare rivestendo delle bottiglie vuote con della stoffa o della carta, sempre disegnando occhi e bocca spalancata. Puoi arrotondare la loro testa applicando sul tappo della bottiglia una pallina, fatta di cotone o carta di alluminio.

E perché non creare delle ghirlande di pipistrelli? Basta del cartoncino nero su cui ritagliare le loro sagome. Serve poi del nastro, un po’ di colla o graffette. Per gli esperti di lavoretti ci si può lanciare nella catena, come quella degli omini che si tengono per mano. Si piega a fisarmonica il foglio di carta e si traccia il disegnino del pipistrello, e poi si ritaglia lasciando intatto il lato della piega.

Apri la fisarmonica ed ecco un piccolo stormo di topini volanti!

Ora sai anche tu come creare con poca fatica delle bellissime decorazioni per Halloween.