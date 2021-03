Aiutare i nostri bimbi a sviluppare i sensi è molto importante. Sono tante le cose che aiutano la loro crescita, da fare fin da piccoli. Facendo sviluppare il loro carattere in modo naturale. Filosofia su cui si basa il famoso metodo Montessori. Un sistema educativo inventato da Maria Montessori agli inizi del 1900. Un metodo oggi ancora molto usato nel mondo per assecondare lo sviluppo cognitivo dei bambini già in tenera età. Uno degli strumenti più utili è proprio il pannello sensoriale, o tavola montessoriana.

Come creare con oggetti che abbiamo in casa un pannello sensoriale per i nostri bimbi

In commercio ne esistono di già pronte. Ma è facile crearne una in casa con oggetti che sono già familiari al nostro bimbo. E soprattutto che si adattano meglio alle sue inclinazioni e gusti. I pannelli sensoriali servono a sviluppare la memoria cognitiva stimolando la sua curiosità. Si può iniziare ad usarlo già dai 12 mesi, fino a 3 anni d’età. Costruendone sempre di nuovi, così il bimbo può esplorare il tatto divertendosi.

La cosa principale è inserire oggetti e tessuti diversi al tatto

Alternare le varie consistenze, a piani lisci o ruvidi. Come oggetti al tatto caldo e freddi. Quando i bimbi sono molto piccoli si può cominciare così. Si prende una tavoletta di medie dimensioni, a partire da 20 cm fino a 70 cm. E si installano su di essa diversi oggetti. Come ad esempio una cerniera, una maniglia, un gomitolo di lana. Dei bottoni, un giochino con carillon a corda, una calcolatrice dai tasti grandi. Si può abbellire il tutto disegnando un paesaggio come sfondo. Magari una strada con una macchinina che si muove tra le montagne. E incollarci sopra una girandola, un campanellino da bici, le chiavi. E man mano che cresce si possono inserire nuove consistenze, come un palloncino con della farina dentro. C’è solo da sbizzarrirsi.

Ecco come creare con oggetti che abbiamo in casa un pannello sensoriale per i nostri bimbi. Un gioco che stimola la crescita dei bambini e che si può realizzare a poco in casa. Senza dover spendere dai 50 agli 80 euro.

