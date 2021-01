Quali sono le regole di base su come creare composizioni floreali perfette e gli errori da evitare? Sicuramente il fioraio conosce bene quelle che sono le tecniche per gli addobbi floreali, dall’accostamento dei colori all’equilibrio della composizione stessa.

Ma per chi vuole creare in proprio una composizione, magari da regalare con i fiori presenti in giardino, è importante conoscere quelle che sono le regole di quella che è in tutto e per tutto un’arte fatta anche di trucchi del mestiere.

Ecco come creare composizioni floreali perfette e gli errori da evitare

Nel dettaglio, tra sfumature e tonalità, per una composizione floreale perfetta è necessario combinare ed accostare correttamente i colori.

Nel farlo, in particolare, una composizione floreale può essere realizzata sfruttando il contrasto, l’armonia. Oppure il colore unico.

L’addobbo floreale che sfrutta il contrasto, e che mira a massimizzare l’impatto visivo, prevede l’impiego di vari colori. Almeno tre. Ma meglio quattro. Per esempio, il rosso, il giallo, il verde e il viola.

Mentre la composizione floreale armoniosa sfrutta sempre la varietà di colori. Ma si vanno a scegliere quelli più vicini tra di loro. Per esempio, un addobbo con fiori di colore arancio, rosso e giallo. Ed in tal caso non va scelto il viola o il verde.

La composizione floreale a colore unico, invece, deve essere realizzata associando fiori dello stesso colore, per esempio il giallo. Ma massimizzando, nello stesso tempo, la varietà per quel che riguarda le sfumature e le gradazioni.

L’errore di base da evitare per le composizioni floreali, invece, è quello relativo alla proporzione. Ovvero all’altezza della composizione rispetto alle dimensioni del vaso.

Per non sbagliare, utilizzando un vaso ampio e basso, la lunghezza della composizione floreale non dovrebbe essere mai superiore ad una volta e mezza la larghezza di base del contenitore. Se, invece, il vaso è alto e stretto, allora, la lunghezza dell’addobbo floreale, non dovrebbe essere mai superiore ad una volta e mezza l’altezza del contenitore.