La tendenza boho-chic è dilagante, da almeno due anni a questa parte ha preso piede in tutti i settori, dall’arredamento, alle decorazioni d’interni passando per la moda e gli accessori. Un po’ hippy un po’ new age, conquista trasversalmente tutti i gusti, soprattutto delle fasce d’età dai 20 ai 30 anni.

Se vogliamo dare un tocco boho-chic alla nostra casa senza spendere molti soldi, basterà aprire le vecchie scatoline o i cassetti in cui abbiamo conservato il corredo e i ricordi di mamme e nonne. Retaggi degli anni ’70 e ’80 magari da rivisitare ma che saranno perfetti per ricreare l’atmosfera che desideriamo.

Come creare bellissime decorazioni boho-chic riciclando vecchi cimeli dimenticati nei cassetti spendendo pochissimo

Per questo progetto creativo ci serviremo dei vecchi centrini fatti all’uncinetto e li trasformeremo in splendidi quadri. Il macramè e l’uncinetto infatti sono proprio il fulcro delle decorazioni in stile bohémien. Vediamo cosa occorre:

centrini tondi di varia misura e colore;

tele da pittore della dimensione prescelta;

colla vinilica;

tempera acrilica ad acqua;

due pennelli piatti.

Procedimento

Coloriamo il fondo della tela con il colore scelto abbinato alla stanza in cui vorremo appendere le decorazioni. Fare in modo che la decorazione sia a contrasto col fondo. Lasciare asciugare bene. Dopodiché disponiamo i centrini sulla tela mettendone un paio agli angoli, in modo che rimanga visibile solo uno spicchio.

Creiamo così la composizione che più ci piace giocando con le grandezze e l’abbinamento delle varie lavorazioni. In una ciotola, diluiamo con qualche goccia di acqua la colla vinilica e spennelliamo tutta la superficie dei centrini e della tela. Una volta asciutta la colla vinilica sarà trasparente e avrà creato un film protettivo. Possiamo tagliare la parte di centrino in eccesso avendo cura di spennellare con la colla anche le parti laterali in modo che non si disfi e il lavoro sia accurato.

Il consiglio

Se abbiamo scelto i centrini color écru, si potrà lasciare la tela bianca. L’abbinamento è esattamente a tema. Realizziamone più di uno e creiamo una composizione a muro, sarà di grande effetto. Se non abbiamo i centrini, cerchiamoli nei mercatini dell’antiquariato oppure on line, si trovano facilmente. Abbiamo scoperto Come creare bellissime decorazioni boho-chic riciclando vecchi cimeli dimenticati nei cassetti spendendo pochissimo e in modo semplice.