Come creare 4 costumi di Carnevale all’ultimo momento spendendo poco o nulla per travestirsi in modo originalissimo 

Oggi per la maggior parte d’Italia è l’ultimo giorno di Carnevale. Secondo il calendario ambrosiano, presente in parte della Lombardia, l’ultimo giorno si festeggerà sabato 5 marzo. Probabilmente molti, presi anche dai tristi eventi di questi giorni, non hanno pensato alla maschera di Carnevale. Chi cerca un travestimento dell’ultimo minuto a prezzi low cost, può adottare queste semplicissime soluzioni ad effetto. Scopriamo dunque come creare 4 costumi di Carnevale, semplicemente, rapidamente ed in modo molto economico.

Chi cerca un travestimento dell’ultimo minuto per la festa di chiusura del Carnevale, ha tre soluzioni da adottare. La prima, la più semplice ma anche la più costosa, è quella di acquistare un vestito. Chi vuole mascherarsi per i festeggiamenti in pochi minuti può trovare un costume nei negozi specializzati, nei grandi magazzini o nei negozi di giocattoli. Tuttavia, come detto, questa soluzione può avere un costo che potrebbe essere non irrilevante. Specialmente per un vestito che si indossa una sola volta.

La seconda soluzione è quella di rivolgersi a negozi specializzati nel noleggio di costumi. In questo caso il vantaggio è quello potere scegliere vestiti alle volte anche molto originali e trovare una soluzione in pochissimo tempo. Ma lo svantaggio è sempre il costo. Tra l’altro, in alcuni casi, il noleggio di alcuni costumi potrebbe avere un costo anche superiore all’acquisto.

Come creare 4 costumi di Carnevale all’ultimo momento spendendo poco o nulla e travestirsi in modo originalissimo

Esiste una terza soluzione, quella di una maschera fai da te. Ecco alcuni suggerimenti per realizzare una maschera da Carnevale dal nulla, in pochissimo tempo e a costo quasi zero. Chi vuole mascherarsi anche in modo originale, non troverà difficile improvvisare un costume con oggetti e indumenti a portata di mano in casa. Un uomo o una donna possono travestirsi da hippy o figli dei fiori. Tra l’altro in tempi di guerra questa maschera potrebbe essere molto indicata. Basta indossare un jeans o un pantalone possibilmente a zampa di elefante, una camicia colorata oppure un maglioncino con dei fiori. Un simbolo della pace disegnato sul volto può essere il tocco finale. Chi sceglie questa maschera può lasciarsi ispirare anche dalle foto che potrà trovare sul web.

Per una donna che vuole travestirsi scopriamo come creare una maschera da gattina sexy. La ragazza che vuole adottare questo travestimento deve solamente mettere una maglia rossa e un pantalone nero aderente con stivali, possibilmente neri. Il travestimento si completa con una maschera da gatta acquistabile a pochi euro nella cartolibreria sotto casa o anche in un supermercato. Rimanendo nell’ambito dei gatti, si può anche optare per il travestimento di Catwoman. In questo caso si prenderà la maschera adeguata.

Un’idea, per gli uomini, potrebbe essere quella di vestirsi da politico. Chi vuole utilizzare questo travestimento può acquistare a pochi euro la maschera del politico desiderato e poi vestirsi nello stesso modo, lasciandosi ispirare dalle sue foto sul web.

Due alternative semplici ma molto efficaci

Inutile dire che il classico costume dell’altro sesso potrebbe essere vincente. In altre parole: per una donna basterebbe indossare vestiti da uomo mentre un uomo potrebbe rovistare nell’armadio della mamma o della sorella (o della partner) alla ricerca di indumenti adatti.

Infine il costume da fantasma è un evergreen. Probabilmente in assoluto quello più semplice (e più economico) da realizzare. Si prende un vecchio lenzuolo, si fanno due buchi per gli occhi e si mette sulla testa. Ed il gioco è fatto. E sul lenzuolo si può scrivere, volendo, ciò che si vuole.

