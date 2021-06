Chi non ha mai avuto problemi all’antenna? Oppure girando con il camper o in campeggio, o in zone particolari, non ha potuto godersi la televisione?

Riuscire a fabbricare il necessario per essere indipendenti nelle proprie scelte è di fondamentale importanza. Ecco perché oggi vogliamo condividere questi metodi economici e semplici per poter costruire con facilità un’antenna fai da te, sempre pronta in caso di bisogno.

Come costruire un’antenna televisiva fai da te per non perdere i programmi preferiti

Ci sono varie ragioni per costruire un’antenna fai da te, vediamone alcune.

Una prima può essere che l’antenna ha avuto un costo circuito e vogliamo una soluzione rapida per rimpiazzarla. Oppure vogliamo portarcela in campeggio o in qualche altro luogo non attrezzato. Ma in ogni caso, qualunque sia il motivo, ci sono varie opzioni tra le quali scegliere.

Un breve sommario di alcuni metodi

Come abbiamo detto, è abbastanza semplice costruire un’antenna fai da te, che può esserci utile per diversi motivi. Sono tantissime le possibilità, da quelle più professionali, con tanto di misurazione dei fili di metallo a seconda della lunghezza d’onda, a quelle più a buon mercato con l’uso di oggetti che tutti/e abbiamo in casa.

Un metodo abbastanza semplice è quello di utilizzare una normalissima graffetta. Per questo metodo ci serve il cavo della TV.

Un altro metodo è quello dell’antenna costruita con cartone e foglio di alluminio, pronta in poco tempo e davvero economica (meno di 5€). Per questo lavoro ci sarà anche bisogno di colla PVA, colla a caldo e una pinzatrice.

Possiamo anche provare questa antenna visivamente molto bella e geometrica. Costruita con un semplicissimo foglio di alluminio, un foglio di plastica trasparente e flessibile, un convertitore balun e due corti fili, il risultato sarà strabiliante.

Come ultimo esempio, proponiamo quello dell’antenna costruita con gli appendiabiti.

Per questa antenna servono: un supporto di legno, 8 appendiabiti di metallo, due griglie usa e getta per barbecue, viti, rondelle e del filo. Semplice, no?

Sul web si trovano tutte le istruzioni passo passo su come costruire un’antenna televisiva fai da te per non perdere i programmi preferiti.