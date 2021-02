Quanti di noi sono pieni di oggetti e cianfrusaglie a cui non riescono a trovare una degna sistemazione? La risposta è scontata.

Fatta eccezione per i maniaci dell’ordine, il problema delle “cose tra i piedi” è comune. E si diffonde in ogni ambiente di casa. Spesso, però, non abbiamo più spazio per acquistare un nuovo ripostiglio. Allora cosa fare?

Per risolvere il problema basta avere dei barattoli di vetro, un’asse di legno e qualche vite. Vediamo come costruire un porta oggetti minimale, carino e funzionale per qualsiasi ambiente della casa.

Come costruire una mensola porta oggetti con i barattoli, utilissima in ogni ambiente della casa

Per costruire la nostra mensola portaoggetti non è necessario essere maestri del fai-da-te. Prendiamo l’asse in legno, della lunghezza che preferiamo (a seconda di dove vogliamo mettere la mensola).

Poi prendiamo i coperchi dei barattoli e con una matita tracciamone la circonferenza sull’asse in modo da prendere le giuste distanze.

Ora posizioniamo il primo coperchio e con una vite fissiamolo all’asse, con l’interno rivolto in basso. Facciamo lo stesso con gli altri tappi. Dovrebbe bastare un cacciavite, altrimenti usiamo un trapano.

A questo punto non ci resta che fissare l’asse dove vogliamo. Per esempio, un ottimo posizionamento è sotto a un tavolo da lavoro, vicino al bordo. Fissiamo l’asse con delle viti alle due estremità.

Riempiamo i barattoli con quello che vogliamo

Ora riempiamo i barattoli di vetro con quello che ci serve. A seconda di dove abbiamo messo la mensola possiamo riempire i barattoli con cose differenti. Viti e bulloni se siamo in garage, spezie o pasta se siamo in cucina, aghi e rocchetti se siamo in camera da letto. Dobbiamo solo avvitare i barattoli ai tappi già fissati all’asse e la nostra mensola porta oggetti è pronta. Discreta e minimale, è anche un ottimo complemento d’arredo. Provare per credere.

Abbiamo visto, dunque, come costruire in poche mosse una mensola porta oggetti con i barattoli: utilissima in ogni ambiente della casa.