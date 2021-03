Non tutti hanno il pollice verde, ma c’è un modo molto semplice per far crescere alcune piante in acqua in un vaso di vetro e in presenza di sole. Analizziamo come costruire un piccolo orto in casa con un vaso e acqua, un buon modo per risparmiare. Inoltre, questo sistema abbellisce la casa e la rende piena di colore. Un ambiente caldo e confortevole.

Come costruire un piccolo orto in casa con un vaso e acqua, un buon modo per risparmiare

Sono tante le piante che possono crescere in acqua, per poi essere piantate in terra. Iniziamo con l’aglio, utilizzato in varie ricette è diventato indispensabile in cucina.

Aggiungere in un contenitore di vetro trasparente un fondo di acqua. Immergere la testa dell’aglio, facendo attenzione a non immergerla completamente. Cambiare l’acqua ogni due giorni. Appena le foglie raggiungono i tre cm di altezza piantare in un vaso con terra.

Lo stesso trattamento anche per la cipolla verde. Inserire in un contenitore un po’ d’acqua. Fare attenzione a non immergere la testa interamente. Cambiare l’acqua ogni due giorni e quando le foglie raggiungono i tre cm di altezza piantare in terra.

Anche il sedano cresce in acqua. Immergere il gambo (la parte finale) in acqua in un contenitore di vetro, non appena compare la ricrescita è possibile piantarlo in un terreno umido. Posizionare la pianta di sedano al sole.

Patata dolce come pianta d’appartamento

Sempre utilizzando un contenitore trasparente, immergere la patata dolce, facendo attenzione a non immergerla tutta ma solo una piccola parte. Tenere il contenitore in un luogo buio e umido.

Di solito dopo due settimane si dovrebbero vedere i germogli. Spostare il contenitore in una zona luminosa ma non con il sole diretto. L’unica cosa da fare è riboccare l’acqua quando il livello si abbassa.

Per evitare i marciumi è possibile aggiungere nell’acqua un pezzettino di carbone vegetale. Questa pianta crescerà a vista d’occhio e a primavera fiorirà rendendo la casa piena di colore. I fiori sono a forma di campanella rosa e bianchi.