Gli italiani sono sempre stati un popolo di risparmiatori. Dal secondo dopoguerra, infatti, le famiglie italiane hanno costruito una ricchezza media tra le più elevate al mondo. Nel nostro Paese ogni cittadino ha un patrimonio medio superiore ai 160mila euro, considerando anche gli immobili. La precarietà lavorativa sempre più diffusa, specialmente tra le giovani generazioni, ha però invertito questa tendenza. Un trend, destinato purtroppo a consolidarsi, riducendo moltissimo la capacità di risparmio delle famiglie. Un aiuto, però, può arrivare da genitori e nonni. In un recente articolo avevamo illustrato come acquistare una casa per i nipoti con pochi euro al giorno. Oggi vedremo come costruire la pensione per figli e nipoti e risparmiare fino al 43% sulle tasse. La normativa incentiva con forti vantaggi fiscali i contribuenti che sottoscrivono un fondo pensionistico integrativo. Questo vantaggio vale per sé e per tutti i familiari fiscalmente a carico.

Iniziare presto è un grande vantaggio

Un nonno od un genitore possono iniziare a costruire un fondo pensione anche quando il beneficiario è un bambino. Infatti, la deducibilità fiscale è un vantaggio per chi effettua il versamento in un fondo pensione. Insomma, mentre il nipotino inizia a costruirsi una vecchiaia serena, il nonno risparmia sulle tasse. Nonni e genitori possono quindi dedurre dalle tasse i versamenti effettuati per figli e nipoti fino a 5.164,57 euro all’anno. Il risparmio fiscale è quindi proporzionale all’aliquota IRPEF del contribuente e può arrivare al 43%. Iniziare a contribuire quando il nipotino è ancora giovanissimo ha molteplici vantaggi. Innanzitutto, il capitale avrà un lungo orizzonte temporale per rendere al meglio. Al raggiungimento della maggiore età poi, il nipote potrà riscattare fino al 30% del capitale accumulato. Ad esempio, per mantenersi durante gli studi. La percentuale di capitale riscattabile sale al 75% se la finalità sarà l’acquisto di una prima casa.

Come costruire la pensione per figli e nipoti e risparmiare fino al 43% sulle tasse

Se il beneficiario del fondo non è fiscalmente a carico del soggetto che effettua i versamenti, quest’ultimo non potrà dedurli dall’IRPEF. Il vantaggio fiscale è però solo rimandato. Al riscatto, infatti, il nipote non dovrà pagare le imposte in misura proporzionale alla mancata detrazione del nonno. Questo vantaggio consente a genitori e nonni di contribuire insieme. I genitori matureranno subito il bonus fiscale sotto forma di una deduzione dal reddito imponibile. I nonni invece consentiranno al nipote di non pagare le future tasse sui rendimenti quando riscatteranno il fondo in futuro.

Ecco, quindi, come costruire la pensione per figli e nipoti e risparmiare fino al 43% sulle tasse, sia attuali che future. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha trattato più volte il tema della previdenza complementare. Le future pensioni INPS saranno infatti sempre meno ricche. Sottoscrivere un piano previdenziale oggi, è il migliore modo per assicurare a sé ed ai propri cari, un avvenire sereno.