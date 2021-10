La costruzione dei quadrati di minimo e di massimo secondo le tecniche di Gann nel trading è spesso stata fraintesa.

Soprattutto perché non necessariamente tali figure devono rappresentare dei quadrati.

Quel che conta è che si scelga la giusta scala tempo prezzo.

Una volta scelta questa scala, se su un grafico rappresentiamo con la stessa unità di misura una unità di tempo ed una di prezzo, allora avremo un quadrato. Altrimenti no.

Ipotizziamo che la scala di tempo sia in mesi e che, per ogni mese, si ponga una unità di prezzo pari a 1.000.

Se la distanza sulla scala orizzontale del tempo è, ad esempio, 3 mm per ogni mese, allora otterrò un quadrato, se ogni 3 mm porrò anche una distanza in verticale, pari a 1.000.

Ma visto che ottenere per forza un quadrato non è importante, possiamo dire che si costruiscono dei rettangoli.

Quel che conta è sapere come ricavare la cosiddetta 1×1, cioè sapere a quale unità di prezzo riferire la singola unità di tempo.

Se poi rappresentati come rettangoli o quadrati non ha importanza.

Ma in considerazione dell’uso invalso nel tempo, continueremo a denominarli quadrati.

Come costruire i quadrati di minimo e di massimo di Gann

Un metodo è quello di partire dalla quotazione dell’asset che intendiamo esaminare.

Porremo un quadrato/rettangolo che avrà come estensione temporale un valore pari alla quotazione di un minimo o massimo rilevante, dell’asset da esaminare.

E porremo come scala di prezzo uno.

Infatti, una estensione temporale, diviso lo stesso valore, porta ad 1.

Questa la figura base da cui partiamo.

Esempio: massimo 15.500: pongo un quadrato pari a 15.500 unità temporali, es. giorni, settimane, mesi.

Quindi considero come unità di valore della 1×1 il valore 1.

Questo sarebbe tuttavia un quadrato troppo grande. Devo quindi ridurlo.

Per farlo, divido la quotazione di quel minimo o massimo un certo numero di volte per 2, dividendo cioè per 2 ogni volta il risultato della precedente divisione, sino ad ottenere un valore minore (preferibile che sia entro 360).

Invece il valore della scala di prezzo sarà pari al rapporto tra quotazione originale e risultato finale.

È più facile dirlo che spiegarlo.

Esempio

Ipotizziamo che un massimo sia 15.500.

Divido per 2 tante volte, sino a che ottengo un risultato inferiore a 360.

Quindi: 15.500/2 da cui ottengo 7.750.

Quindi 7.750/2 e via dicendo, sino ad ottenere 242,18, ma la parte dopo la virgola possiamo tralasciarla.

Avremo quindi un quadrato di 242 unità temporali.

Ma quale unità di prezzo deve avere ogni unità temporale?

Semplice: 15.500/242 porta a 64.

Quindi 64 sarà la unità temporale usata.

Esempi grafici

Quadrato di massimo su oro

Il quadrato su oro è stato costruito partendo dal massimo di 1.920.

Questo prezzo, diviso per 2 un certo numero di volte e ogni volta dividendo il successivo risultato, porta a 240.

Quindi 1.920/240 porta a 8.

Abbiamo quindi un quadrato di 240 unità temporali e scala prezzo pari a 8, su time frame mensile.

Nel grafico di sopra le frecce gialle indicano come riferimenti statici e dinamici intercettino spesso punti di svolta.

Quadrato di massimo sul DAX

Siamo partiti dal massimo di 8.151, e applicando il procedimento sopra illustrato, siamo arrivati a 254,71.

Quindi 8.151/254,71 porta a 32,07, che arrotondiamo a 32.

Avremo quindi un quadrato di 254 unità temporali ed unità di prezzo pari a 32.

Nel grafico i segni gialli indicano diversi riferimenti di prezzo, ma anche di tempo, che si potevano cogliere con questa tecnica.

Quadrato di minimo su Dow Jones

Infine, a proposito di come costruire i quadrati di minimo e di massimo di Gann, ecco un esempio di quadrato di minimo, costruito sul Dow Jones.

Ancora una volta, i segni gialli indicano alcuni dei riferimenti, che potevano essere colti.

In questo caso, siamo partiti da un minimo di 15.370 e, tramite il consueto metodo, siamo arrivati a 240.

Quindi 15.370/240 porta a 64,04, che arrotondiamo a 64.

Avremo quindi un quadrato di 240 unità temporali e come unità di prezzo 64.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“