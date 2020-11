Non c’è peggior errore di make-up che applicare un fondotinta troppo scuro. L’effetto è del tutto innaturale. Eppure, capita di avere per le mani un fondotinta dalla tonalità sbagliata. Magari a causa di un regalo scelto male. Come comportarsi, allora, se ormai si ha in casa questo prodotto? Buttarlo via sarebbe un peccato, sia per l’ambiente, che per il portafoglio. Questi prodotti sono infatti molto costosi. Per fortuna, esistono altre soluzioni. Ecco come correggere il colore sbagliato di un fondotinta per evitare sprechi.

Ecco i trucchi per schiarire un fondotinta troppo scuro

Innanzitutto, non è indispensabile correggere il colore di un fondotinta. Si può usarlo per altri scopi, come il contouring. Infatti, gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno pubblicato una guida su come riciclare i propri trucchi dalle tonalità sbagliate. Ma se invece si vuole proprio continuare a usare il proprio acquisto come fondotinta? Ecco come correggere il colore sbagliato di un fondotinta per evitare sprechi.

La tecnica più semplice per sistemare un fondotinta troppo scuro è mescolarlo con un’ottima crema idratante. In questo modo, non solo si otterrà un prodotto leggermente più chiaro. Ma si correggerà anche un fondotinta troppo pesante, coprente o opacizzante. Insomma, sarà come avere fra le mani un nuovo fondotinta, dall’effetto molto più naturale. In alternativa, si può anche aggiungere della cipria. In entrambi i casi, sarà necessario qualche esperimento prima di ottenere il colore perfetto.

E se invece il fondotinta è troppo chiaro?

È possibile anche fare l’errore opposto: comprare un fondotinta troppo chiaro. Anche in questo caso, il segreto è mescolarlo ad altri prodotti. Si può infatti usare della terra, dopo averla sbriciolata. Oppure un blush. Attenzione, però: in questo modo si otterrà un prodotto decisamente più coprente.

Esiste anche una tecnica per mantenere inalterata la consistenza del fondotinta. È valida sia per schiarire che per scurire il prodotto. Tuttavia, è forse la meno economica fra le soluzioni proposte. Si tratta di acquistare un altro fondotinta dello stesso brand. Scegliendo una tonalità più scura o più chiara di quella desiderata, si possono mescolare i due prodotti. Si otterrà così un cosmetico del colore desiderato.