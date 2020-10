La gelosia spesso è normale in una relazione e si cerca di non darle troppo peso. Ma quando questo sentimento inizia a diventare troppo ingombrante, la storia d’amore potrebbe davvero sgretolarsi. Per questo motivo è importante sapere come gestirla. E, soprattutto, capire se quest’emozione sia realmente dovuta a dei comportamenti del partner. A spiegare cosa è meglio fare è la psicologa Georgia Accattato, del Centro Medico Santagostino. Dunque, secondo la psicologa, ecco come controllare un’eccessiva gelosia che sta rovinando una storia d’amore.

Capire la causa di questo sentimento

Bisogna, innanzitutto, cercare di individuare il motivo scatenante di questa gelosia. E, soprattutto, provare a capire se effettivamente la causa sia nella relazione o sia dovuta a traumi passati. Molte persone vedono la realtà in modo totalmente distorto. Questo può essere dovuto a esperienze pregresse o al carattere. Ma bisogna cercare di essere razionali in questi casi e capire il perché un sentimento del genere sta prendendo piede nella storia d’amore.

Cercare di capire se le pretese rivolte al partner siano sensate o irrazionali

Anche provare a valutare l’entità delle pretese che si hanno verso il partner è fondamentale. Perché a volte la gelosia spinge a fare richieste davvero assurde. E queste non fanno altro che distruggere il rapporto di coppia. Andare verso l’altro e cercare di essere accomodanti è sicuramente un’ottima idea. Ma non bisogna pretendere che l’altro lo faccia solo perché la gelosia di uno dei due sta prendendo possesso delle dinamiche di coppia.

Accettare che a volte la persona che si ama può sbagliare

Le persone sbagliano in continuazione e quotidianamente. Anche quelle che si amano di più. E la gelosia non può essere giustificata come conseguenza di un errore. Piuttosto, gli errori fatti vanno analizzati e superati insieme. Tarpare le ali al proprio partner perché a volte sbaglia, non farà altro che allontanarlo sempre di più.

Scacciare la paura dovuta a vecchie ferite

Il passato è passato, e deve essere lasciato alle spalle. Portarsi dietro strascichi di vecchie ferite non farà altro che rovinare l’armonia di coppia. Per quanto ciò sia difficile, bisogna capire che tutti soffrono, e che queste esperienze negative fanno crescere. E, soprattutto, non si deve dare a persone che hanno fatto soffrire nel passato, il potere di rovinare il futuro. Fatto questo, la gelosia svanirà da sé. Quindi, ecco come controllare un’eccessiva gelosia che sta rovinando una storia d’amore

