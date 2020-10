Talvolta, soprattutto con il passare del tempo, si tende a dimenticare azioni poste in essere in maniera automatica e periodica. Si pensi a quelle consistenti nel pagare le tasse o le bollette. Talvolta, non si riesce a ricordare neppure dove abbiamo conservato le ricevute di pagamento e diveniamo incerti su ciò che abbiamo pagato. Sicchè, sorge l’interrogativo: “come controllare se ho pagato le tasse?”. La questione è risolvibile, in quanto l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti uno strumento utile per effettuare i controlli del caso. In questo modo “trasparente”, il Fisco, con una sorta di memorandum, offre al contribuente la possibilità di controllare e quindi di ottemperare. In cosa consiste detto strumento? Esso si chiama estratto conto, o estratto di ruolo e può essere rinvenuto su internet, sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Vediamo, a questo punto, come detto strumento è concretamente consultabile.

Consultazione dell’estratto di ruolo

Quindi, alla domanda “come controllare se ho pagato le tasse”, vi è pronta risposta, cioè sul sito dell’Agenzia. Precisamente, bisogna andare nella sezione «cittadini – controlla la tua situazione – estratto conto». Tuttavia, per poter accedere a questa sezione è necessario essere in possesso, alternativamente, di uno di questi strumenti:

1) l’identità digitale (detta SPID);

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

2) le proprie credenziali per il sito dell’Agenzia delle Entrate, se l’utente è abilitato al servizio Fisconline;

3) le proprie credenziali di accesso al sito INPS;

4) la smart card. A questo punto, effettuato l’accesso, nella parte in basso, ci sono due icone: “da saldare”, ove si trovano le cartelle e gli avvisi non ancora pagati del tutto o in parte a partire dal 2000. Poi, c’è l’icona “saldati”, dove, invece, si trovano le cartelle e gli avvisi già interamente saldati a partire dal 2000. A questo punto, è chiaro che per controllare se ho pagato le tasse, devo consultare la prima icona e capire quali importi sono ancora scoperti.