Il desiderio di verificare quale sia la propria situazione contributiva può nascere per differenti ragioni. È possibile che si voglia verificare che il proprio datore di lavoro abbia effettivamente provveduto al versamento, oppure capire quanto manca alla pensione. Come molti sanno, il montante contributivo che ciascun lavoratore possiede quando si appresta a raggiungere il pensionamento è assai importante.

La più parte dei trattamenti previdenziali richiede, oltre al requisito anagrafico, anche quello contributivo. E dunque, come controllare i contributi INPS direttamente da casa? Il cittadino che intenda effettuare tale operazione di verifica può farlo direttamente fruendo dei servizi INPS: con la guida dei Tecnici di ProiezionidiBorsa vedremo come procedere in maniera autonoma senza l’ausilio di terzi.

Come funziona l’estratto conto contributivo INPS

Tra i numerosi servizi che l’Istituto di Previdenza Sociale mette a disposizione del cittadino vi è anche la verifica della propria posizione assicurativa e previdenziale. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, l’INPS mette a disposizione il cosiddetto estratto contro contributivo. Nel caso si tratti invece di lavoratori del comparto pubblico, allora questi possono consultare il proprio estratto conto previdenziale. Tali servizi sono fruibili direttamente dal portale dell’Istituto di Previdenza per tutti i cittadini registrati.

Come controllare i contributi INPS direttamente da casa? Prima di capire i vari passaggi da mettere in atto, cerchiamo bene di capire che cosa sia l’estratto conto contributivo o previdenziale. Si tratta di una tabella riassuntiva dei contributi che sono stati accreditati al lavoratore durante la sua vita lavorativa. Oltre ai dati anagrafici del contribuente, la tabella precisa: il periodo di riferimento del versamento, l’azienda che vi ha provveduto, le settimane utili ai fini pensionistici e altri dati.

Come controllare i contributi INPS direttamente da casa

Il lavoratore che intenda consultare l’estratto conto contributivo può farlo online accedendo al portale INPS tramite le proprie credenziali di accesso. Ricordiamo che per le nuove registrazioni l’INPS già da tempo non rilascia più codice PIN. Tale modalità di accesso, infatti, è sostituita dall’identità SPID. Coloro che non fossero ancora provvisti di SPID per accedere al portale INPS, possono seguire la guida presente qui che spiega come ottenere l’identità SPID. Accedere al servizio “Consultazione estratto contro contributivo/previdenziale” e da qui proseguire nella pagina “Accedi al servizio”. In tale maniera, sarà possibile consultare lo status della propria posizione.