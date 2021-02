È partita la lotteria degli scontrini, con uno slittamento di un mese rispetto alle iniziali previsioni. La proroga è stata approvata con il Decreto Milleproroghe. In molti si chiedono come controllare gli scontrini validi per la lotteria degli scontrini. In realtà non c’è un modo preciso per controllare ogni singolo scontrino dato che il sistema informatico lo fa al posto del cittadino. Per esempio il sistema sa in automatico che alcune tipologie di acquisti sono esclusi dalla partecipazione alla lotteria. Sono esclusi gli acquisti effettuati on line, o dal benzinaio o utilizzando buoni pasto.

Invece il cittadino può controllare l’operatività del proprio codice lotteria. È già stato spiegato come ottenere il codice lotteria. Adesso però gli Esperti di ProiezionidiBorsa vogliono tranquillizzare i cittadini che abbiano smarrito il proprio codice lotteria dopo averlo stampato e magari usato. Basta andare sul sito governativo della lotteria degli scontrini e stampare di nuovo il codice lotteria.

Come controllare gli scontrini validi per la lotteria degli scontrini

Cosa fare in caso di smarrimento del codice lotteria?

Uscirà un codice diverso dal precedente, ma ugualmente valido. Infatti l’importante è che il codice lotteria sia associato al proprio codice fiscale. E sarà ovviamente associato al codice fiscale anche il codice lotteria stampato per secondo. Quindi lo scontrino così ottenuto parteciperà senz’altro alla lotteria. Addirittura se poi viene ritrovato il primo codice è possibile usare indifferentemente sia il primo che il secondo codice. Tutti gli scontrini così emessi parteciperanno all’estrazione.

Cosa fare se il negoziante non è attrezzato

Inizialmente era prevista una sanzione per i negozianti che non avessero adeguato il loro registratore di cassa alla lotteria degli scontrini. Poi la sanzione è sembrata troppo severa, considerato che munirsi di un lettore ottico può essere una spesa rilevante per un piccolo esercizio.

Oggi può quindi capitare di sentirsi dire da un commerciante che non ha il lettore ottico per il codice a barre. Quindi gli scontrini emessi da quel negozio non danno al cliente nessuna possibilità di partecipare alle estrazioni dei premi.

Oggi, l’unica forma di tutela in questo caso è fare acquisti altrove finché il negoziante non si adegui. A partire dal mese di marzo verrà attivata la possibilità di segnalare on line il negoziante che non consenta la partecipazione alla lotteria.