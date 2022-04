Il conto corrente bancario o postale è usato come strumento per la gestione del denaro ed è, al giorno d’oggi, accessibile con tante modalità. In passato, per esempio, per conoscere il saldo del proprio conto era necessario telefonare in banca o addirittura recarsi ogni volta in filiale. Oggi, invece, il conto corrente bancario o postale si controlla e si gestisce comodamente online, con la conseguenza che il cliente bancario quasi mai si reca in filiale, per esempio, al fine di fare un bonifico.

Come controllare e gestire il proprio conto corrente bancario o postale partendo dal saldo e arrivando alla lista movimenti

Detto questo, oltre che in filiale e dallo sportello ATM, il proprio conto corrente bancario si può gestire in tanti modi anche online. Vediamo nel dettaglio quali sono, facendo comunque sempre molta attenzione al tema relativo alla sicurezza digitale. Bisognerà, infatti, tenere sempre al sicuro i codici di accesso.

Per capire come controllare e gestire il proprio conto corrente bancario o postale si parte innanzitutto dall’accesso che non solo si può effettuare dal sito Internet del proprio istituto di credito con il computer fisso o con quello portatile, ma oggigiorno si può accedere e gestire il tutto anche tramite l’app per i dispositivi mobili che è messa a disposizione dalla propria banca.

Inoltre, come alternativa all’home banking, molti istituti di credito offrono la possibilità, tramite identificazione, di entrare all’interno del proprio conto corrente e di gestirlo pure attraverso il servizio di banca telefonica.

Ecco cosa si può fare online, dai pagamenti all’accesso al credito

Con un conto corrente online il cliente bancario ha la possibilità di fare di tutto e di più, come e talvolta anche meglio dell’operatività in presenza ed in filiale. Si può controllare la situazione del saldo e della lista dei movimenti. I bonifici in uscita, i pagamenti, la ricarica del credito per il proprio cellulare e pure gli investimenti. Si può associare il conto corrente ad un deposito titoli, potendo così, per esempio, anche investire in Borsa con il trading online.

Inoltre, molte banche comodamente online permettono pure di accedere al credito. Ovverosia, chiedere ed ottenere un prestito comodamente via web e senza che sia necessario recarsi in filiale. Così, sempre comodamente online, un cliente bancario può investire partecipando alle aste e quindi ai collocamenti dei titoli di Stato italiani.

