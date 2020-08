Come controllare, dove e quando scade il bollo auto? Abbiamo già parlato di cosa preveda la legge per il bollo auto, chi deve pagarlo e in quali termini. E lo abbiamo fatto in questo articolo. Adesso approfondiamo l’argomento, focalizzandoci sulla sua scadenza. Perché, può sembrare banale, ma il bollo auto è una tassa, e regionale. Ma va pagata da noi in prima persona. Quindi, a volte, può essere dimenticato. Come succede per qualsiasi altra cosa da fare. In questo caso, però, c’è un problema. Dimenticarsi di pagarlo significa essere soggetti ad una sanzione. Quindi, come verificare quando scade il bollo auto? Tranquilli, ve lo spieghiamo noi in pochi minuti. Mettetevi comodi e continuate a leggere.

Il tutto è comodamente fattibile da casa propria. Via telematica, ovviamente. Ci sono diverse fonti consultabili. Come il sito dell’Agenzia delle Entrate, quello dell’ACI o quello della propria regione di residenza. Essendo il bollo auto una tassa regionale, sono preferibili il sito dell’ACI o quello della Regione per la maggior parte d’Italia. E vedremo subito perché.

Ogni quanto si paga il bollo?

Come ogni tassa di questo tipo, è annuale. E va pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Esempio. Se il bollo auto scadesse a luglio, il tempo concesso per il pagamento è fino al 31 agosto. Semplice, no? La scadenza viene calcolata a seconda della data di immatricolazione e del tipo di veicolo. Perché il bollo si paga anche per moto, veicoli commerciali e tutto quanto circoli su strada con un motore. Per tutte le regioni, escluse Piemonte e Lombardia, vale quanto detto finora. Per queste due regioni la scadenza per il pagamento è l’anno successivo all’immatricolazione dell’auto. Ed anche qui vale il fatto che si possa pagare entro la fine del mese successivo.

Come controllare, dove e quando scade il bollo auto?

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a questa pagina, si evidenzia subito una cosa. Il servizio riguardante il bollo non è disponibile H24. Tutti i giorni sì, ma dalle 7 del mattino fino a mezzanotte. Rivolgersi a questo sito è possibile solo per gli abitanti di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Marche, Sicilia e Valle d’Aosta. Perché è solo per queste regioni che l’Agenzia ha la competenza nella gestione del pagamento del bollo.

Tutti gli altri possono collegarsi al sito dell’ACI. Qui per la precisione. Come nel caso precedente, basterà compilare i campi appositi relativi al bollo del proprio veicolo.

Il sito della Regione, invece, quale che sia quella di residenza, contiene una sezione relativa ai tributi. Registrandosi, il cittadino riceverà una password che potrà usare per usufruire dei servizi proposti dal portale. Quindi anche quello relativo al bollo auto.