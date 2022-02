Come conservare zucca e cipolla per contorni veloci e saporiti in pochi semplici passaggi e sporcando solo una pentola

Ci sono frutti e ortaggi talmente deliziosi che li mangeremmo tutto l’anno e potremmo anche farlo se non rispettassimo saggiamente e coscienziosamente la stagionalità.

Ad esempio, la zucca è senza alcun dubbio un ortaggio invernale e il suo gusto morbido e avvolgente ci incanta in qualsiasi modo venga cucinata.

Che sia cotta al forno e al naturale, ridotta in purea per una vellutata o accompagnata da scamorza e salsiccia non importa: è sempre buonissima.

Ecco perché potremmo averne nostalgia in primavera, quando ormai non è più tempo di consumarla e lascia il posto a fagiolini, fave o asparagi.

Tuttavia, è anche vero che potremmo metterla da parte e riutilizzarla occasionalmente nei mesi successivi, facendo lo stesso con un altro ingrediente godurioso: la cipolla.

Di seguito, ecco dunque spiegato come conservare zucca e cipolla per contorni veloci, aromatizzati e dai sapori decisi perfetti per vivacizzare pranzo o cena.

Zucca sott’olio

Per marinare la zucca in barattolo, ci occorreranno:

aglio;

olio;

1 l d’acqua;

½ l di aceto di vino bianco;

origano.

Dopo aver pulito la zucca, eliminando buccia e semi, tagliamola in fettine più o meno sottili, che andremo a disporre in uno scolapasta.

Alterniamo più strati di zucca, ciascuno leggermente cosparso di sale fino, in modo da eliminare l’acqua in eccesso dall’ortaggio.

Mettiamo poi una pentola sopra lo scolapasta e lasciamo riposare per almeno mezza giornata in modo che l’ortaggio elimini l’acqua in eccesso.

Sciacquiamo la pentola e mettiamola sul fuoco con acqua e aceto nelle quantità indicate: a bollore raggiunto, facciamo cuocere la zucca per 4 minuti.

Trascorso il tempo indicato, scoliamo e mettiamo nuovamente la zucca sotto pressa, come descritto precedentemente, questa volta per un paio d’ore.

Infine, presi dei barattoli sterilizzati, riempiamoli condendo ogni stato di zucca con olio, origano e qualche fettina d’aglio.

Ricordiamoci di schiacciare gli strati mentre li componiamo, in modo che fuoriesca dal barattolo l’aria in eccesso.

Ricopriamo poi con olio e, una volta che sarà tutto sceso sul fondo del contenitore, le nostre conserve saranno pronte.

Come conservare zucca e cipolla per contorni veloci e saporiti in pochi semplici passaggi e sporcando solo una pentola

Passiamo ora alla marinatura della cipolla, per cui ci serviranno 500 ml di olio extravergine, 3 spicchi d’aglio, pepe, timo, alloro e peperoncino.

Mettiamo una padella antiaderente su fuoco medio per far tostare il pepe in grani, aggiungendo poi gradualmente le altre spezie consigliate e l’aglio.

Trascorso qualche minuto, versiamo anche l’olio e disponiamo le cipolle, precedentemente tagliate in 4 metà, con la polpa verso il basso.

Una volta che l’olio raggiunge l’ebollizione, togliamo dal fuoco, trasferiamo tutto in una pirofila e inforniamo a 200° C per un’ora.

A cottura completata, lasciamo raffreddare le cipolle prima di conservarle in frigorifero, ricoperte dall’olio di cottura, in un barattolo di vetro a chiusura ermetica.

Approfondimento

Oltre a contrastare il colesterolo cattivo, questo amatissimo ortaggio autunnale aiuterebbe a prevenire cistite e ritenzione idrica