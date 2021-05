Riuscire a fare una buona pasta choux è quasi un’arte, trovare la giusta consistenza ed ottenere cotture senza errori è una missione quasi impossibile.

Per fare deliziosi profiteroles e Saint Honoré la forma, la consistenza e fragranza dei bignè saranno fondamentali per una buona riuscita. Anche farciti con semplice crema fatta in casa saranno ottimi da offrire come dolce dopo cena.

Quando si riuscirà ad ottenere un buon impasto sarà utile sapere come conservare perfettamente per 30 giorni i bignè vuoti avanzati ed averli sempre pronti all’uso.

Dolce sempre pronto

Se non si sa cosa fare dei bignè cotti, non ancora ripieni, potranno essere tranquillamente congelati in freezer a –18 gradi circa con dei sacchetti o contenitori ermetici. Basteranno poi solo pochi minuti per scongelarli e passarli al forno, e solo dopo riempiti per essere serviti.

Sia cucinati in forno che fritti in tegame, appena raffreddati si potranno conservare a basse temperature, mantenendo la fragranza del prodotto.

È difficile invece usare lo stesso procedimento per quelli crudi, ma non impossibile: si dovrà far seccare un po’ l’impasto dei bignè su una teglia per poi riporli in freezer.

Se si vogliono utilizzare qualche giorno, dopo averli preparati e cotti, si potranno riporre in frigorifero in appositi sacchetti per alimenti. In una scatola di latta con il coperchio i bignè vuoti rimarranno croccanti e dureranno fino ad una settimana.

Bignè a regola d’arte

La consistenza della pasta è importante, non deve essere liquida, ma più morbida, così da poter creare dei mucchietti con la sac à poche. Utilizzare farina 00 e burro di buona qualità, inoltre le teglie dovranno essere imburrate.

Il forno deve essere sempre preriscaldato, per cotture di pochi minuti a 200 gradi.

Gli ultimi minuti tenere il forno un po’ aperto per eliminare l’umidità e renderli più croccanti. Se fritti in padella, meglio con abbondante olio di semi, saranno cotti appena saliranno a galla.