Per chi non vuole mai rinunciare alle verdure ed agli ortaggi, anche fuori stagione, ecco come conservare le zucchine per farle durare sempre tutto l’anno. Dalle zucchine in freezer, crude o cotte, e fino ad arrivare alle conserve.

Ecco come conservare le zucchine per farle durare sempre tutto l’anno

Quando si vuole conservare a lungo la verdura si pensa subito al congelatore. E in effetti le zucchine, per esempio pulite, lavate e tagliate a tocchetti, si possono congelare ma con un procedimento preliminare. Che è quello di metterle prima larghe su un vassoio in freezer per il pre-congelamento in modo tale che poi i tocchetti di verdura non si attacchino tra di loro.

Per poi dividere in porzioni e mettere le zucchine tagliate nei sacchetti gelo e riporre allora nel congelatore. In questo modo le zucchine in freezer potranno durare a lungo. Prelevando ogni volta dal congelatore solo la quantità che serve per le preparazioni alimentari.

Congelate anche cotte, ecco come fare

La fase di pre-congelamento, invece, non è necessaria quando si devono conservare in freezer le zucchine già cotte. Per esempio, cotte in padella, grigliate o semplicemente sbollentate qualche minuto dopo che le zucchine sono state tagliate a fette.

In questo caso, pur tuttavia, è importante dividere in porzioni e mettere le zucchine cotte nei sacchetti gelo solo quando saranno fredde. In questo modo, in freezer, le zucchine potranno durare anche fino a sei mesi.

Tutto l’anno anche con queste conserve, dal pesto alla ricetta in agrodolce

Per chi al freezer preferisce le conserve, le zucchine sono davvero versatili. Per esempio, si può preparare e conservare il pesto di zucchine. Ma anche le zucchine conservate sott’olio, in salamoia e in agrodolce.

Infine, per chi è interessato a ricette vegane e veloci con le zucchine, al fine di stupire a tavola sempre con gusto, si raccomanda la lettura di questo articolo.