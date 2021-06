Finalmente, per la nostra gioia e per quella del nostro palato, sono tornate le ciliegie. Queste vengono raccolte da metà maggio fino a fine giugno, ovvero nel periodo di massima maturazione. Una raccolta prematura comporta il rischio di cogliere delle ciliegie aspre e non dolci in quanto la ciliegia una volta raccolta non matura.

La ciliegia è un frutto prettamente estivo, che segna l’inizio della bella stagione. È praticamente impossibile riuscire a resistere al loro sapore dolce, tanto che si mangiano letteralmente una dietro l’altra. Ma come conservare le ciliegie per l’inverno in modo da continuare a deliziarci con il loro sensazionale gusto e freschezza?

Questo frutto delizioso contiene un mix di vitamine tra cui la A e la B utili per la vista, calcio, fosforo, magnesio. La loro azione quindi è depurativa, antiossidante, antireumatica e disintossicante.

Utili alleate anche nel campo della bellezza dato che preparano la pelle ad una perfetta ed omogenea tintarella estiva senza provocare bruciature.

Il rimedio della nonna più utilizzato per conservare le ciliegie per l’inverno in modo da continuare a deliziarci con il loro sensazionale gusto e freschezza

Le nonne ci hanno lasciato tantissimi buoni consigli, soprattutto quando si parla di cibo

Il consiglio su come conservare le ciliegie per l’inverno in modo da continuare a deliziarci con il loro sensazionale gusto e freschezza è proprio uno di questi.

Molta frutta del resto per essere conservata, viene sciroppata. Quindi se vogliamo continuare a godere del vero gusto delle ciliegie dobbiamo utilizzare questo metodo di conservazione.

Tutto è abbastanza semplice in quanto ci serviranno le ciliegie, dell’acqua, dello zucchero e dei barattoli in vetro da conserva. Per prima cosa lavare bene le ciliegie togliendo il picciolo e farle scolare. Sul fuoco prepariamo lo sciroppo con acqua e zucchero e una volta pronto facciamolo raffreddare un po’. Posizioniamo le deliziose ciliegie all’interno di una vasetto e versiamo lo sciroppo freddo. Infine tappare e fare bollire il vasetto in acqua calda per 10 minuti. Una volta completato il tutto conservare per l’invero in un logo fresco ed asciutto.

Siamo fortunati perché le nonne hanno lasciato questo consiglio su come conservare le ciliegie per l’inverno in modo da continuare a deliziarci con il loro sensazionale gusto e freschezza.