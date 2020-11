Nonostante Halloween sia appena passato, novembre è ancora tempo di zucche. Con questa verdura è possibile preparare mille ricette deliziose. Se la si compra intera, tuttavia, è difficile consumarla tutta in una volta. Ma gettare gli avanzi sarebbe un peccato! Ecco come conservare la zucca se la si compra troppo grande.

Come conservarela in frigo o in congelatore

La zucca intera si può conservare per un tempo sorprendentemente lungo. Resiste addirittura per tutto l’inverno! La si può tenere in casa. L’importante è che la temperatura resti compresa fra i 12° e i 25° C. Cosa fare, però, se si vuole aprire la zucca ma non usarla in una volta sola? Ecco come conservare la zucca se la si compra troppo grande. Innanzitutto, si può tenere la zucca già tagliata in frigorifero. Rimarrà fresca per circa tre giorni. L’importante è rivestire il lato privo di buccia con della pellicola per alimenti. In questo modo, si evita che la polpa si secchi.

Se invece si vuole conservare la zucca più a lungo, occorre congelarla. In questo caso, si consiglia di tagliarla a cubetti e riporla in un sacchetto per alimenti o un contenitore. I pezzetti di zucca potranno poi essere utilizzati, ancora congelati, per preparare risotti, vellutate, ecc. Si può anche sbollentare la zucca per un paio di minuti prima di metterla nel congelatore.

Mettere la zucca in barattolo per gustarla tutto l’anno

Gli amanti della zucca saranno felici di sapere che è possibile conservarla in barattolo. In questo modo, sarà possibile gustarla tutto l’anno. Innanzitutto, si può preparare la zucca sott’olio. È perfetta per insaporire bruschette o focacce, nonché per altri antipasti sfiziosi. Per conservare la zucca in questo modo, bisogna prima lessarla, oppure arrostirla. Si può insaporire l’olio con origano, capperi e aglio tritato.

In alternativa, la zucca può diventare un’originale marmellata. Si abbinerà alla perfezione con i formaggi. Infine, è importante ricordare che della zucca non si butta via niente: ecco le idee per sfruttare anche la buccia.