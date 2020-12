Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come gli amanti di questa frutta sanno l’inverno è la stagione delle pere. Se si vuole conservare il sapore di questa frutta per tutto quanto l’anno è necessario muoversi ora e preparare deliziose confetture. Ecco perché oggi spiegheremo come conservare il sapore delle pere anche quando l’inverno sarà passato.

Gli ingredienti da comprare

Per preparare questa confettura sono necessari i seguenti ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) zucchero, 700 grammi;

b) pere, 2 kg;

c) limone, 150 grammi.

Come preparare la confettura dell’inverno

Per preparare questa confettura di frutta invernale per prima cosa è necessario sanificare i barattoli. Questo passaggio è particolarmente importante in quanto evita la possibilità che all’interno del prodotto finito si formino elementi dannosi per la salute.

Per fare questo prendere una pentola dai bordi alti e riempirla d’acqua. Versarvi dentro i barattoli e portare l’acqua ad ebollizione. Lasciar bollire i barattoli per almeno 4-5 minuti in modo da sterilizzare i barattoli. Scolare i barattoli e lasciar raffreddare.

Fatto ciò, prendere le pere, lavarle e asciugarle. Procurarsi una pentola con acqua e versarvi la frutta. Mettere la pentola sul fuoco e portare ad ebollizione. Lasciar cucinare le pere, scolare e lasciare a raffreddare.

Nel contempo prendere il limone dividerlo a metà e spremere. Prendere, quindi, il frullatore e versare al suo interno le pere e il limone. Frullare a velocità media.

A seguire, passare il contenuto del frullatore in una pentola. Aggiungere al composto il limone e lasciare cucinare per almeno mezz’ora a fiamma media girando continuamente.

Una volta finito, spegnere la fiamma e lasciar riposare. Versare nuovamente nel frullatore. Frullare nuovamente a velocità media.

A questo punto versare nei contenitori e chiudere, stando attenti che la chiusura dei barattoli sia ermetica. La confettura è pronta.

Detto questo, abbiamo capito assieme come conservare il sapore delle pere anche quando l’inverno sarà passato.