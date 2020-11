La paura di perdere i soldi sul conto corrente spinge gli italiani ad adottare il vecchio metodo di conservare i soldi sotto il materasso. Gli italiani sono un popolo definito “formica”. Il motivo? Da tempo conserva il denaro. Prima con ottimismo per assicurare un capitale o delle rendite ai propri figli. oggi, invece, per paura del futuro.

Il conto corrente e il pagamento con bancomat o carta di credito sono una realtà difficile da recepire. Anche se negli ultimi tempi, con il bonus acquisti e la lotteria degli scontrini, le cose sono cambiate.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La domanda che comunque resta ferma è come conservare i soldi: sotto il materasso o sul conto corrente? Analizziamo gli aspetti e la convenienza delle due possibilità.

Le aspettative

Non cambia molto conservare i soldi sotto il materasso o sul conto corrente. L’inflazione erode i capitali fermi. I risparmi in contanti (sotto il materasso) e quelli fermi sul conto corrente rappresentano occasioni perse.

In poche parole, facciamo il caso di mille euro lasciati in conto corrente per circa dieci anni, oggi equivalgono, in termini reali, a 870 euro. Quindi, alla risposta come conservare i soldi: sotto il materasso di casa o in conto corrente? La risposta è negativa per entrambe le situazioni.

L’inflazione colpisce di nascosto e fa perdere ricchezza

Bisogna sempre considerare la tassa occulta chiamata inflazione. I soldi in contanti perdono valore nel tempo.

La situazione non cambia per i soldi conservati sul conto corrente o deposito bancario che offrono rendimenti bassissimi, spesso pari a zero.

Ormai, i costi di tenuta di un conto corrente superano gli interessi maturati.

Detto questo i soldi sul conto corrente o sotto il materasso perdono ricchezza. Nella storia quelli che rendono sono gli investimenti finanziari. Un buon investimento permette di combattere l’inflazione. È pur vero che i mercati sono volatili e rischiosi ed è per questo motivo che bisogna affidarsi a professionisti con esperienza.