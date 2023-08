Come conservare i pomodori secchi oltre al sottolio: il metodo delle nonne è infallibile!

Vorresti averli a disposizione anche per l’autunno ma non sai come conservare i pomodori secchi? Ecco la soluzione. Ti mostreremo come fare per preservare questi ortaggi deliziosi fino alla prossima stagione. Scopri il metodo delle nonne che non può mancare nella tua cucina!

I pomodori sono ortaggi gustosi e facili da coltivare. Per questo se ne trova qualche piantina in gran parte degli orti italiani. L’estate è la stagione ideale, ma con un po’ di mestiere si potrebbe portarli in tavola anche successivamente. Per poterli riutilizzare anche dopo settembre, risulta particolarmente utile ricorrere all’essiccazione. Si tratta di un metodo che molti conoscono bene e forse sanno già come eseguirlo. Tuttavia, potremmo non sapere come conservare i pomodori secchi in modo adeguato. Il sottolio è una valida risposta, ma di certo non l’unica.

Un metodo naturale per essiccare questi ortaggi prelibati

Visto che il caldo ci terrà compagnia ancora per un po’, potremmo sfruttare il sole estivo per essiccare i pomodori. Di norma serve un po’ di pazienza, visto che ci vorranno circa 10 giorni. Tuttavia, è totalmente naturale. Si inizia lavando e asciugando bene le verdure. Dopodiché le si incide nel mezzo e si rimuove il picciolo. Si sistemano su un vassoio, tenendo il lato tagliato rivolto in alto.

Se in giornata si può lasciare il pianale al sole, la sera meglio spostarlo in un luogo protetto e coprirlo con un telo. Passati circa cinque giorni, gira i pomodori dall’altra parte. Quando saranno quasi totalmente secchi, risciacquali in una soluzione di 70% di acqua e 30% di aceto bianco. Infine, lascia gli ortaggi ancora un giorno esposti al sole.

Come conservare i pomodori secchi col sottovuoto

Anche se la conservazione sottolio è forse la più raccomandata, si potrebbe provare un sistema alternativo. Si tratta del sottovuoto, molto semplice da mettere in pratica. In questo caso, si cerca sostanzialmente di sfruttare le temperature basse. Innanzitutto, sarà necessario sistemare i pomodori essiccati in contenitori ermetici. Così eviteremo che l’aria vi si infili all’interno e ne pregiudichi il buono stato.

L’ideale sarebbe disporre di apposite buste per alimenti, come i sacchetti con zip. A questo punto, possiamo dare un’occhiata alle istruzioni riportate sulla confezione circa la conservazione. Sennò, basterà riporre le nostre porzioni all’interno del frigorifero e servirsene al momento del bisogno.

Come usarli per cucinare

I pomodori secchi sono una risorsa preziosa in cucina. Prima di utilizzarli, però, è necessario ammorbidirli. Scalda una pentola con acqua e poco aceto, con dentro le verdure. Quando bolle toglila dal fuoco e attendi che i pomodori si reidratino. Ora puoi servirtene nelle tue ricette speciali.

Gustali con mozzarella e basilico in una caprese freschissima, oppure passali nel mixer con pinoli e spezie per realizzare un pesto casalingo. Inoltre, sono perfetti per arricchire un’insalata di pasta o verdure che sazierà tutta la famiglia.