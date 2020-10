Come conservare gli alimenti senza utilizzare la plastica. Sempre più persone scelgono di sostituire le stoviglie monouso in plastica con delle alternative. In molti preferiscono, ai classici bicchieri in plastica, l’utilizzo di quelli in vetro. Secondo un articolo del sito ufficiale del WWF risalente al 2018, sull’incredibile aumento della produzione di plastica e sugli effetti causati da questa particolare tipologia di rifiuti. Per non parlare delle numerose campagne di sensibilizzazione sul tema alle quali si è assistito negli ultimi anni. In quest’articolo vi suggeriremo alcune alternative da adottare per evitare di conservare gli alimenti nella plastica come in genere si usa fare.

Come conservare gli alimenti senza utilizzare la plastica

Barattoli e vasetti di vetro riciclati o acquistati

Dopo avere mangiato i prodotti sott’olio contenuti al loro interno, le salse o che dir si voglia, è bene conservare i barattoli in vetro, che possono essere riutilizzati in diversi di modo. Anche, chiaramente, come contenitori per alimenti e quindi come alternativa alla plastica. Bisogna risciacquarli per bene prima di farlo e ricordarsi di chiudere ermeticamente gli avanzi di cibo conservati al loro interno. Il vantaggio è costituito anche dal fatto che sono lavabili e riutilizzabili praticamente all’infinito. Un’ottima alternativa alla plastica.

Anche acquistare dei barattoli a chiusura sottovuoto potrebbe essere l’ideale, specialmente per il cibo da dispensa come pasta, riso, farine e legumi.

Sacchetti di cotone

Alimenti secchi quali legumi e cereali possono essere invece conservati in sacchetti di cotone, lino, garza o altri tessuti leggeri. Anche i panificati, aglio e cipolle possono essere posti al loro interno. In generale, tutti quegli alimenti che non possono essere conservati in ambienti umidi.

Coperchi in silicone

Non è importante solo il contenitore, ma anche ciò che lo copre se si vuole evitare di utilizzare eccessivamente la plastica. I coperchi in silicone sono igienici, lavabili e quindi riutilizzabili e possono essere applicati su ciotole, terrine e pentole. Inoltre, non lasciano passare aria e trattengono umidità e odori.

