Le erbe aromatiche permettono di regalare ai nostri piatti quel tocco in più. Molte persone hanno la possibilità di avere un orto ricco di erbette profumate mentre altre sono costrette a coltivarle in vaso. Quel che è certo è che non sempre abbiamo la possibilità di avere le erbe aromatiche che ci servono fresche e pronte da cogliere. Pertanto, oggi, vogliamo spiegare come conservare e mantenere fresche più a lungo queste erbe aromatiche.

Basilico

Se cogliamo o acquistiamo del basilico, sappiamo bene che lasciato naturalmente all’aria appassirà presto. Consigliamo due modi per conservarlo. Il primo modo da noi suggerito per conservarlo più a lungo è quello di tenerlo in frigorifero, ma questo non basta. Infatti, è necessario prima lavarlo con l’acqua corrente e sistemarlo su un canovaccio per farlo asciugare completamente. Dopo aver eliminato del tutto le foglie secche o danneggiate, togliamo i gambi per conservarne solo le foglie. Prendiamo un barattolo di vetro a chiusura ermetica e mettiamo sul fondo un foglio di carta assorbente da cucina. La carta assorbirà l’umidità in eccesso permettendo di avere il basilico fresco più a lungo. Aggiungiamo quindi le foglie di basilico, chiudiamo il barattolo e lo riponiamo nel frigorifero.

Il secondo metodo da noi suggerito è quello di riporre il basilico (dopo averlo accuratamente lavato) dentro un barattolo o un bicchiere di vetro con dell’acqua. Se lo mettiamo nel frigorifero, il nostro basilico durerà fino a 15 giorni come se fosse appena raccolto.

Menta

Come conservare e mantenere fresche più a lungo queste erbe aromatiche? Se non sappiamo come fare per mantenere la menta fresca a lungo, suggeriamo di separare le foglioline dal gambo, lavarle e farle asciugare completamente. Dopodiché, prendiamo un contenitore ermetico dentro al quale poggiamo un tovagliolo. Sopra al tovagliolo riponiamo la menta asciutta e copriamo le nostre foglie con un altro tovagliolo. Dopo aver chiuso il contenitore, lo riponiamo in frigo: in questo modo, le foglie di menta si conserveranno fresche per almeno un mese.

