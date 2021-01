Tra i tuberi che sono commestibili e dalle spiccate proprietà salutari, ecco come conservare e cucinare le rape che sono grandi alleate della dieta.

Oltre che versatile in cucina, infatti, la rapa è ricca non solo di fibre che facilitano il transito intestinale, ma anche di vitamine e sali minerali preziosi per l’organismo. E tra questi il calcio, il magnesio, il fosforo, il ferro e soprattutto il potassio.

Ecco come conservare e cucinare le rape che sono grandi alleate della dieta

Nel dettaglio, su come conservare le rape, la prima cosa importante da dire è che il miglior modo per farle durare è a temperatura ambiente. Ovverosia messe in una cassetta ma sempre non troppo ammassate. Nonché al riparo dal gelo e magari coperte da un telo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

In frigorifero, invece, le rape possono durare tranquillamente una settimana. Ma a patto di metterle in un sacchetto frigo. E di posizionarle in basso nel cassetto che è destinato proprio alle verdure.

Passando, invece, alle possibili preparazioni alimentari, la rapa è uno degli ingredienti presenti nella preparazione di zuppe, di minestre e anche di risotti. Così come, stufata in un tegame, la rapa è ottima da servire a tavola. In particolare, come gustoso contorno per i piatti che sono a base di carne, come la salsiccia.

Alcune ricette leggere, dal risotto al contorno gustoso

Da provare, per esempio, sono, inoltre, le rape stufate in padella. E condite con giusto con un po’ di panna dopo aver fatto rosolare in padella uno spicchio d’aglio in olio extravergine di oliva. Per poi guarnire ogni piatto di portata, da servire a tavola, con pepe nero oltre che con un pizzico di noce moscata.

Per mangiare la rapa bianca di stagione, sempre come grande alleata della dieta, si possono, inoltre, preparare altre ricette leggere come quelle che sono riportate in questo articolo.