Per non buttare via mai niente in cucina, nel frigorifero o nella dispensa, ecco come conservare correttamente le arance e gli altri agrumi per farli durare. In merito, per quel che riguarda altri agrumi, come i limoni, per sapere come si conservano correttamente basterà leggere questo articolo.

Ecco come conservare correttamente le arance e gli altri agrumi per farli durare

Passando, invece, alle arance, e lo stesso vale per altri agrumi, come i mandarini e come i pompelmi, per farle durare bisogna fare attenzione a due cose. Ovverosia al contenitore e al luogo di conservazione delle arance.

Nel dettaglio, la classica cassetta per la raccolta della frutta e della verdura è perfetta. In quanto trattasi di un contenitore che per sua natura è arieggiato. Ma, nello stesso tempo, la cassetta delle arance deve essere messa sempre in un luogo fresco e asciutto. E quindi lontano dalle fonti di calore. In questo modo le arance, appena raccolte, riusciranno a mantenersi senza problemi per almeno due settimane.

Controllarle per selezionare quelle da mangiare subito, ecco come

Questa procedura, tuttavia, deve essere preceduta sempre dal controllo di tutte le arance, e quindi una ad una. E ciò al fine di controllare, per i frutti, non solo la loro consistenza, ma pure la buccia. Se al tatto il frutto risulta molliccio, anche se integro, allora significa che l’arancia si trova già in uno stato di maturazione avanzato. E quindi sarà meglio mangiarla subito.

Inoltre, l’arancia al tatto, facendo pressione su di essa, può risultare dura e, quindi, non ancora troppo matura. Ma può, comunque, presentare piccoli tagli o ammaccature.

Anche in questo caso, per queste arance, sarà meglio mangiarle subito. In quanto difficilmente riusciranno a mantenersi per un paio di settimane.

E in ogni caso, quando le arance rischiano di deteriorarsi, anche se correttamente conservate, queste possono essere sempre consumate in quantità preparando delle gustose spremute.