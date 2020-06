È sicuramente nella lista dei cocktails preferiti dalle donne, il San Francisco, che prende il nome dall’omonima città Californiana in cui sembra essere nato. Qui trae origine, infatti, all’epoca dei gangster, tra sparatorie e locali fumosi in cui si facevano i loschi affari delle gang italoamericane. Fresco e dissetante, perfetto per la stagione entrante, ecco come conquistare una donna col San Francisco, analcolico e senza glutine. Perfetto come aperitivo, prima di un pasto sportivo, ma di charme, o abbinato a un “apericena” con stuzzichini di stagione. Molto facile da preparare, veloce e dal costo ridotto.

Ingredienti per 2 persone

300 ml di succo d’arancia

300 ml di succo d’ananas

1 limone e/o 1 arancia

Sciroppo di granatina a piacimento

Zucchero bianco

La preparazione semplice e veloce

Anche la sua preparazione semplice è un fattore a favore di come conquistare una donna col San Francisco, analcolico e senza glutine

Inumidire il bordo del bicchiere con una fettina di limone o di arancia a seconda dei gusti

Girare il bordo all’interno di un piattino, nel quale avevamo preparato un letto di zucchero bianco

Inserire dei cubetti di ghiaccio nel bicchiere

Versare il succo del limone o dell’arancia assieme ai succhi di frutta degli ingredienti

Unire lo sciroppo di granatina, facendolo scendere fino alla base,per poi mescolarlo bene

Pronti per il brindisi

Stuzzichini e golosità da abbinare

Il San Francisco richiama i colori della West Coast, il profumo dell’Oceano e i gli aromi Californiani. Ecco quindi che è perfetto con gli spiedini di frutta, con fettine di melone e anguria, uva e frutta esotica. Per conciliare alla grande il gusto, la delicatezza e un occhio alla linea. Nel caso invece di un “apericena”, per non alterarne il sapore, ottime delle pizzette o dei salatini vegetariani. Ideali le focacce liguri o similari, con insalata, pomodoro e gamberetti o salmone. Consigliabile quale aperitivo a una successiva cena a base di crostacei e pesce.

