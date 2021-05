Uno spettacolo di colori, sapori e bontà che rallegra le giornate della bella stagione.

Con la primavera, si rinnova il ventaglio di frutta fresca e di stagione disponibile per farcire e guarnire i nostri dolci. Tra le prelibatezze fresche, delicate ma molto golose di questo periodo, non può mancare la crostata di frutta.

Non è difficile preparare un’ottima crostata in breve tempo. Ingredienti genuini e pochi minuti basteranno per far impazzire tutti al primo assaggio.

Pasta frolla, crema pasticcera e frutta fresca sono gli elementi che compongono questa delizia.

Per una crema pasticcera gustosa e cremosa al punto giusto, cliccare qui.

Per una pasta frolla all’altezza delle aspettative, invece, cliccare su questo link.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ed ora cerchiamo di capire come conquistare tutti e guadagnare punti in cucina con una semplice crostata di frutta, ecco i trucchetti degli chef da non perdere.

Errori e consigli utili

Per ottenere un risultato perfetto, si consiglia di cuocere la frolla da sola e alla cieca. Vale a dire che la pasta andrà stesa e posizionata nella tortiera imburrata precedentemente. Oppure foderata con carta da forno. A questo punto, bucherellare leggermente l’impasto con una forchetta. Porre sulla pasta frolla un altro foglio di carta da forno e cospargere di legumi secchi.

Infornare e a metà cottura rimuovere i legumi secchi e la carta da forno. Poi, infornare nuovamente per altri 5-10 minuti, in modo da tostare bene anche l’interno. Successivamente, lasciar raffreddare prima di versare la crema.

Attenzione alla temperatura della crema

Molto spesso si commette un errore banale che compromette il risultato finale. La crema pasticcera deve raffreddare prima di entrare a contatto con la frutta fresca. Una volta preparata, prima di farla riposare in frigorifero, la crema andrà coperta da una pellicola trasparente, a contatto, per evitare di far seccare troppo la superficie. Infine, prima di versare la crema sulla base di pasta frolla, si consiglia di lavorarla giusto un minuto con le fruste elettriche.

Per un effetto eccezionale, la frutta dovrà essere tagliata in modo omogeneo. Sembra un aspetto poco importante ma non è così.

Grazie alla grandezza dei pezzetti di frutta anche il gusto d’insieme cambierà. Ad esempio, la banana che ha un sapore dolce e intenso andrà tagliata a fette sottili. Mentre la mela, più corposa e compatta potrà avere lo spessore leggermente più grande.

Altra regola d’oro degli chef è quella di non tagliare la frutta troppo in anticipo. Il rischio è quello di servire frutta già annerita.

Infine, per rendere bello e brillante il dolce si consiglia di utilizzare la confettura di pesca o di albicocca. Far scaldare la confettura in un pentolino con un filo d’acqua. Successivamente, bisogna filtrare e con un pennellino stendere sulla frutta. Il risultato sarà sorprendente e anche diverso dalla classica gelatina. Ed ecco come conquistare tutti e guadagnare punti in cucina con una semplice crostata di frutta, ecco i trucchetti degli chef da non perdere.