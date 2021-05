Passeggiando fra i banchi del mercato è impossibile non venire rapiti dai colori e profumi della frutta di stagione. Subito, si fa strada la voglia di gustarli in una macedonia, preparare dessert da fine pasto o ancora crostate con le confetture più dolci per la colazione e merenda. Fra tutti spicca un frutto in particolare, di cui la penisola è ricca, ma la Costiera Amalfitana ne è la patria indiscussa. Il limone. Come conquistare subito anche i palati più esigenti con la ricetta segreta e buonissima della marmellata di limoni.

La scelta deve essere bio

Anche in questa ricetta, come nella maggior parte di quelle che vedono il limone protagonista, è essenziale che siano non trattati. Con la buccia edibile dunque. Poiché quest’ultima si dovrà mangiare.

Gli ingredienti

4 limoni non trattati

500 gr di zucchero

30 gr di burro

3 uova

Ecco come procedere: sbucciare con attenzione i limoni, avendo cura di non prelevare la parte bianca che darebbe un gusto amaro. Tagliare le bucce a striscioline sottili se queste si vogliono mangiare, altrimenti lasciarle a pezzi grossi. Spremere i limoni e mettere succo e bucce in una pentola. Prima di accendere il fuoco, unire le uova. Poi lo zucchero e il burro. Portare a ebollizione, lasciando cuocere per altri 20 minuti. Se non si vogliono mangiare le bucce, filtrare il composto ottenuto. Travasare la marmellata nei vasetti sterilizzati quando sarà intiepidita. Come si può notare quello che si ottiene da questa ricetta è una via di mezzo fra la classica marmellata e una vera e propria crema al limone.

Come servirla

Nella versione classica, su una fetta di pane al mattino, oppure per una colazione più ricca su pane imburrato, magari con un burro d’alpeggio. Il connubio fra i due sapori è buonissimo. Su gustose crostate, che piaceranno anche ai più piccoli, poiché l’accento aspro del limone è smorzato dallo zucchero. O ancora come farcitura del pan di spagna in torte a strati arricchite da crema chantilly. Questo è il modo giusto per conquistare subito anche i palati più esigenti con la ricetta segreta e buonissima della marmellata di limoni.